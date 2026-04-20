長輩感嘆年輕人愛出國、喝星巴克、追星看演唱會 作家揭退休後下場

「年輕時只顧享樂，老了以後會後悔！」這句話，我們從小到大可能多少都聽過。

尤其崇尚省吃儉用的長輩們，看著年輕人一領到薪水就安排出國旅行、每天一杯星巴克咖啡，甚至花上萬元追星買演唱會門票，總會忍不住搖頭嘆氣：「你們這樣下去，老了怎麼辦？」但是，當這些長輩終於等到退休、手握一輩子存下來的積蓄時，卻也常出現另一種聲音：「早知道當年應該多出去走走」、「錢存了這麼多，現在身體不好也花不動了」。

本文摘自《情境智慧》

正如同最近引起話題的《別把你的錢留到死》這本書所言，許多人退休後累積了資產，卻錯過了金錢能發揮最大效益的黃金時期。

所以到底怎樣才對？及早享樂，還是省吃儉用？這個矛盾無處不在。打開手機，社群媒體上一邊是「FIRE」運動的貼文，他們以財務獨立、提早退休為人生目標，用今天的克制換取未來的自由。

《致富心態》或《持續買進》這類書籍，不斷分享著延遲滿足和複利效應的威力，他們的信條是：現在少花一塊錢，未來就多一分自由。

但另一邊的貼文，卻是自由奔放的「YOLO」（You Only Live Once）文化，比起把錢交給銀行，他們寧願及時行樂，在冰島追極光、品嚐米其林餐廳、在演唱會前排對著偶像尖叫，他們的名言是：「錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子。」

兩邊都言之成理，那麼，答案到底是什麼？我先說結論：這是一道偽命題。

享樂本身無罪，儲蓄也具備其價值，我們眞正該思考的，其實是如何透過合適的配置，在不等人的時光中妥善運用有限資源。用這種思維取代二選一的掙扎，讓此刻的自己與未來的自己，都能順利擁有想要的人生。

（本文摘自《情境智慧》作者：瓦基（莊勝翔）)