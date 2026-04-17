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股市資金悄進場買這三類不動產 專家：這三種人股市賺錢不轉進房市

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

股市資金轉進房市，宏大國際資產總經理陳益盛觀察，近兩個月許多銷售逾一年以上的不動產標的陸續成交，其中三種產品買氣最明顯，顯示出股市資金已開始在找避風港，不少投資人已將資金部分轉往不同類型的不動產，以求取穩定的保值效果。

陳益盛指出，自從今年2月28日美國攻打伊朗以來，股市的高低起伏已經是「不正常的常態」，戰爭至今已延續47天，與川普預估的5天內結束戰爭差異很大，而股市也因而忽高忽地、隨之起舞。雖然股市目前正熱也正好撈，多數人仍捨不得放棄這個可以輕鬆賺的機會，但是有經驗的投資者已嗅到不對的氛圍，感覺到風險逐步升高，已經陸續把資金轉往其他較穩健型的投資標的。

陳益盛表示，當前買方除了購買真正「貴」金屬黃金之外，更多是流入保值性較佳的不動產。據宏大國際資產的近期觀察，發現到許多銷售多時的不動產標的陸續成交，顯示出股市資金已經開始在找避風港，不少投資人已將資金部分轉往不同類型的不動產，以求取穩定的保值效果。

陳益盛觀察，近期許多銷售逾一年以上的不動產標的，過去買方表示興趣缺缺，或者嫌價格太高，最近二個月先後陸續成交，當然價格亦有些許的修正，而其中有三種產品較受青睞，第一貸款限制較少的商用不動產，如捷運商辦、廠辦，熟悉商圈的精華區小型店面等；第二透天整棟或具都更效益老公寓；第三稀有性高的豪宅。

首先，貸款限制較少的產品，如捷運商辦、廠辦，熟悉商圈的精華區小型店面等，陳益盛指出，這類產品是市場相對看好的商用不動產。其中，都會區商辦的好處在於市場供給不多，潛在承租人多而容易出租；廠辦則是近年市場蓬勃發展的產品，因商辦供給不足，加上國內電子業產能興旺，衍生廠辦使用需求高；至於小型店面的購買人則普遍年紀較長，購買熟悉商圈的中小型店面，享長期穩定租金收益。

其次透天整棟或具都更效益老公寓；陳益盛表示，其中整棟透天店面會受喜愛，在於獨立的使用空間，尤其好的地點出租收益穩定，並可坐享未來都更重建效益；老宅則是房價相對平實，近捷運地段則更具都更效益；以他自身經驗來說，都更前後價值可提高至少一倍，甚至更高，但這需要時間，最可能是五年起跳。

最後則是稀有性高的豪宅。陳益盛分析，這類產品並不是貸款不受限，而是資金充裕的買方不需要貸款；就豪宅市場來看，已經低靡多年，主因在於法人不得購買住宅的規定，因此富人早年以稅務考量而購買的操作就無法進行，加上豪宅稅、貸款成數限制，使得近年交易市場平淡，然而近期因股市資金及企業獲利充沛，亦有部分資金已經悄悄移至購買北市信義區等知名豪宅。

陳益盛表示，如單就短期投報率而言，商辦、廠辦類產品的租金收益較佳，座落雙北市的投報率可達約2.5%~3%，店面則約2.4~2.8%，透天或老舊公寓則贏在長期的投報率，如都更整合成功，資產市值有機會翻倍以上，就看長期投資置產的個人需求及配置。

此外，陳益盛也表示，有三種人不會把股市資金轉入房地產，分別是第一存到的錢不夠買房的人，這個是現實考量，需要繼續努力存夠第一桶金；第二不怕得高血壓、心臟病的人，也就是把金錢重要性看待超過生命的人。第三還沒在股市慘賠過的人，也就是現在的少年、青年、中年股神，覺得自己買股神準的人。

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