年輕人問想成功就得踏出舒適圈？前台積電副理勉：要學會尋找「第三種看見」

極化時代，我們需要第三種看見

檢驗一流智力的標準，就是看你能不能在頭腦中同時存在兩種相反的想法，還能維持正常行事的能力。──美國小說家費茲傑羅（Scott Fitzgerald）

二○二四年，在COVID-19疫情終於趨緩之際，全球職場掀起了一場關於「遠距工作」的激烈辯論。疫情後的幾年間，愈來愈多企業開始接受員工在家工作，但同時也有不少公司像Google、Amazon、IBM一樣，開始要求員工回到辦公室。

我的社群媒體被兩種截然不同的聲音淹沒：一派人振振有詞地說「遠距工作讓我效率更高，省時省錢又環保！」，另一派則堅持「團隊合作需要面對面溝通，在家工作根本是偷懶！」這個場景讓我想起那幅著名的錯視藝術圖：從某個角度看是年輕女子，換個角度卻變成了老婦人。問題是，我們現在的世界彷彿被困在這幅圖裡，每個人都堅持自己看到的才是「眞相」，而且拒絕承認另一種可能性的存在。

你有沒有發現，我們正生活在一個前所未有的「選邊站」時代？

當世界變成一場永不停歇的辯論賽

本文摘自《情境智慧》

不只是工作模式的討論，翻開二○二四年的各種社會議題，你會看到一個令人擔憂的趨勢：右翼與保守派勢力的崛起，正在後疫情時代重塑全球政治版圖。

從美國到歐洲，從亞洲到拉丁美洲，選民要不懲罰原本的執政者，要不就是愈來愈向極端傾斜。但這種極化現象不只發生在政治領域。打開任何一個社群平台，你會發現人們對每件事都有強烈且對立的觀點：

「一定要踏出舒適圈才能成長！」vs「待在舒適圈也能過得很好！」

「工作就是要有熱情！」vs「工作只是謀生工具，別太投入！」

「要努力奮鬥才能成功！」vs「選擇比努力更重要！」

這些觀點聽起來都很有道理，但問題是：它們把複雜的人生簡化成了非黑即白的是非題。我花了很長時間觀察這個現象，特別是演算法如何塑造了我們接收資訊的方式。

事實上，那些最容易在網路上爆紅的內容，往往就是那些最極端、最能挑起情緒的言論。為什麼？因為演算法喜歡「參與度」，而憤怒、焦慮、興奮這些強烈情緒最能讓人按讚、分享、留言。

最諷刺的是什麼？演算法對你的人生毫不關心。它不在乎你的職業發展、不在乎你的親密關係、不在乎你的心理健康，但這個冷冰冰的系統，卻成了影響你人生重大決策的隱形推手。結果呢？我們每天被餵食的，都是經過「極端化濾鏡」處理過的資訊。那些比較中庸、平衡、需要深度思考的觀點，往往在演算法的世界裡被淹沒了。

我的感觸特別深，是因為經常在「閱讀前哨站」的讀者群裡，收到這樣的來訊：

「瓦基，我看了很多成功學的書，有人說要踏出舒適圈，有人說要專注在自己擅長的領域。我到底該怎麼辦？」

「老師，關於工作與生活平衡，有人說要拚命努力，有人說要學會放下。我愈看愈迷惘。」

這些年輕朋友的困惑讓我深深思考：在一個資訊爆炸、觀點極化的時代，我們到底需要什麼樣的思維能力？

跳脫二元對立的框架，尋找第三種看見

我寫這本書的初衷，就是想提供一種不同的思考方式：在面對看似矛盾的觀點時，與其急著選邊站，不如學會尋找「第三種看見」。

這種思考方式的啟發，其實來自我在台積電的一段經歷。當時我經常聽到一些資深主管的口頭禪：「是，也不是。」「對，也不對。」年輕的我，總覺得這些人根本是在講廢話，有說等於沒說，典型的「聽君一席話，如聽一席話」！但是，隨著工作經驗的累積和閱讀視野的擴展，我漸漸理解了這種看似模糊的智慧：眞正複雜的問題，很少有絕對的「對」與「錯」。

你可能會問，究竟什麼是「第三種看見」？簡單來說，就是當你面對兩個對立觀點時，先放下「哪個是對的」的執著，試著慢下來思考：「在什麼情況下，哪一個觀點會更適合我？」舉個例子：對於「該不該踏出舒適圈」這個問題，傳統思維會要求你選一邊。但第三種看見會這樣思考：

．如果你是剛畢業的新鮮人，可能需要多嘗試不同領域 ．如果你已經找到擅長的專業，可能更該深耕，而不是追求廣度 ．如果你正處於人生轉換期，踏出舒適圈可能是必要的冒險 ．如果你正承受巨大壓力，待在舒適圈或許是明智的自我保護

你看，答案其實很少是非黑即白的，關鍵在於「看情況」。這種思考方式，稱為「情境智慧」（Contextual Intelligence），也就是根據具體情況、個人狀態、時間節點來做出最適合的判斷。

（本文摘自《情境智慧》作者：瓦基（莊勝翔）)