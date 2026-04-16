《「我是有錢人」迷思793》65歲存到千萬退休金，真的很難嗎？一表看0050報酬率

前幾天，筆者一位50歲的朋友，看到兩篇35及40歲，分別定期定額「投資0050」，並在65歲時，便成功累積出千萬元退休金的文章。

但是，她心底卻是更加惶恐不安。

因為她的年紀，早已不是年紀輕輕的30多歲，而是距離法定退休年齡的65歲，大概也只剩下不到15年的時間。若想要在65歲時存滿一千萬元，恐怕每月投資金額將是「驚人地高」，且難以落實。

為此，我幫這位朋友試算了一下，假設0050的年化報酬率有10%、他還有15年的累積期間，若想在65歲時，同樣能存到1000萬元，她每月必須定期定額投資2.6萬元的本金（請見下表一）。

看到「每月定期定額投資2.6萬元」的數字，也許絕大多數讀者都會「立刻放棄」。因為這每月兩萬多元的投資，可不是一筆小數目吶。所以，筆者上網查了一下去（2025）年10月，主計總處所公佈的《113年家庭收支調查報告》顯示，2024年全國每戶可支配所得平均數達116.5萬元，消費支出平均數為88.8萬元，儲蓄金額則27.7萬元。

當然，以上是只所有年齡層國民的平均數字，實際以行政院報告內容的數字來看，55歲到64歲國民，平均每月可儲蓄金額大約不到1萬元，還真的是遠遠不及上面，所提到的「每月需定期定額2.6萬元」的數字。

不過且慢，很多在進行退休金規劃的民眾，常常都會陷入這樣的迷思：反正我每月，根本籌不出那麼多錢投資。就乾脆直接放棄存退休金的計畫，並讓自己陷入「根本不可能安穩退休」的悲情中。

所以，筆者想以正面思考的角度，提供「覺得存千萬退休金很難」的朋友們，以下幾點實際建議及做法：

首先，時間複利的效果要能徹底顯現，必須要實際開始投資。假設只是對時間複利效果的認同或空想，卻沒有實際付諸行動。那麼，個人或家庭的財富，永遠不可能產生倍增的好成績。

這是因為，儘管退休金的累積，是一條漫漫的賽程，但除非當事人選擇中途棄權，否則，其最終的成績，絕對不可能是零。所以可以這麼說，很多人之所以認為退休規劃很難，多半是因為他們永遠只是「坐而言」，卻沒有實際「起而行」。

筆者以行政院主計處統計，55歲到64歲國民，平均每年可儲蓄金額大約是14.1萬多元為例進行試算。在不同年化報酬率之下，就算沒法順利存到上千萬元，但也至少能累積出300多萬至670多萬的退休金（請見下表二）。

其次，到了50多歲的這個年齡，手邊不可能完全沒有任何累積資產。且只要投資標的設定正確，退休金也一樣能「繼續長大」。筆者根據元大投信官網所公佈的資料，0050自成立（2025年12月31日）以來的含息年化報酬率是12.60%。

個人估保守一點，以年化報酬率10%為例，當原資產金額是100萬元時，投資15年下來的最終的累積金額，將會有449萬多元。也就是說，假設50歲時，手中已經握有200萬元的資產，同樣以10%年化報酬率、投資15年為例，到其65歲時，總資產（括單筆資產投入，以及定期定額投資）絕對「有機會」超過千萬元的目標。

當然，也許很多生性悲觀的民眾會說：「在預期未來通貨膨脹的影響之下，就算存滿千萬退休金，依舊可能難脫「下流老人」的命運。此話雖沒錯，但是，就算退休金不是非常多，只要勤簡一些過日子，總沒有「完全過不下去」的可能。

再者，若真的擔心退休金不夠，最好的方法就是「繼續工作」，可以讓自己在「先不動用退休金」的前提下，讓原本存下的退休金，持續發揮複利增值效果。

筆者認為，除非當事人沒有任何勞動能力，否則在現今「各行各業（特別是服務業）嚴重缺人」的大環境之下，應該不用發愁「退休後找不到工作」。更何況從身體健康的角度著想，有勞動反而對退休者更加有益。

最後，投資人千萬不要忘了：沒有選對投資標的，「存滿千萬退休金」的夢想，依舊可能落空。儘管定期定額投資，可以讓資產發揮極大的複利增值效果。但是，筆者想要特別提醒的是：若沒有選對「風險得以完全分散」的投資標的，就算長期定期定額投資下來，最終的結果，可能會與當初的估算「差之千里」。

以上，非常值得眾多在進行退休規劃的民眾們參考及深思！