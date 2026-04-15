修正新興市場刻板印象 股債資產齊進有後盾
新興市場是否屬於高風險資產？對投資人而言，是常見且合理的疑慮，過去的歷史數據也如此呈現，但現今情況已有變化，例如比較新興市場與成熟市場一年期滾動波動度，2000年初期新興市場波動度約22%、成熟市場約14%，差距達八個百分點，而今新興市場波動度已降至15至16%之間。
產業轉型、公司治理、資本紀律當支撐 新興市場蛻變中
富蘭克林證券投顧表示，新興股市單日波動可能還是相對較高，但拉長時間則可看出兩者波動程度差距程度已明顯拉近，主因在於新興市場的投資標的已轉為全球產業領導者，同時公司治理與資本紀律顯著改善下，這項資產類別的風險特性，已有所轉轉變，應可稍加扭轉投資人對新興市場風險的傳統認知。
體質轉強 新興市場股債皆有題材
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人伽坦．賽加爾分析，新興市場目前擁有美元不具強勢升值的基本面、通膨受控且降息循環啟動、財政與外匯體質強健的優勢，總體環境處在近十年最有利的情勢。
再者，新興市場企業在2012至2022年獲利成長幾近停滯，即便GDP成長率有5到8%的水準，但卻無法反應在企業獲利上，進而拖累股市表現且大幅落後成熟市場，此一態勢在2022至2023年之後出現轉折，新興市場獲利成長重新加速，現階段已明確進入新的上升循環，並繳出全球主要股票市場中最高盈餘成長率的成績單，有助於提振股市表現。
此外歷經多年且多次危機淬鍊，新興市場體質轉強，現階段外匯存底持續累積、當地債市規模擴大降低對外債的依賴，新興債市具備高實質殖利率優勢，同時全球去美元資產化趨勢才起步，皆有利於吸引更多資金回流。
以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，目前股市策略聚焦於台積電、SK海力士、三星電子等位居產業龍頭地位的AI科技股(本頁不代表對任一個股的買賣建議)，以及消費升級、產業整合、可持續的未來等新興市場四大主題；債市策略則鎖定具較高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。富蘭克林證券投顧認為，新興市場的亮點多元，放大格局更有機會同步分享到新興市場AI領域及股債雙市的廣泛商機。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率>
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
中國警語：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息。基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
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