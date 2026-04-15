修正新興市場刻板印象 股債資產齊進有後盾

新興市場是否屬於高風險資產？對投資人而言，是常見且合理的疑慮，過去的歷史數據也如此呈現，但現今情況已有變化，例如比較新興市場與成熟市場一年期滾動波動度，2000年初期新興市場波動度約22%、成熟市場約14%，差距達八個百分點，而今新興市場波動度已降至15至16%之間。

產業轉型、公司治理、資本紀律當支撐 新興市場蛻變中

富蘭克林證券投顧表示，新興股市單日波動可能還是相對較高，但拉長時間則可看出兩者波動程度差距程度已明顯拉近，主因在於新興市場的投資標的已轉為全球產業領導者，同時公司治理與資本紀律顯著改善下，這項資產類別的風險特性，已有所轉轉變，應可稍加扭轉投資人對新興市場風險的傳統認知。

體質轉強 新興市場股債皆有題材

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人伽坦．賽加爾分析，新興市場目前擁有美元不具強勢升值的基本面、通膨受控且降息循環啟動、財政與外匯體質強健的優勢，總體環境處在近十年最有利的情勢。

再者，新興市場企業在2012至2022年獲利成長幾近停滯，即便GDP成長率有5到8%的水準，但卻無法反應在企業獲利上，進而拖累股市表現且大幅落後成熟市場，此一態勢在2022至2023年之後出現轉折，新興市場獲利成長重新加速，現階段已明確進入新的上升循環，並繳出全球主要股票市場中最高盈餘成長率的成績單，有助於提振股市表現。

此外歷經多年且多次危機淬鍊，新興市場體質轉強，現階段外匯存底持續累積、當地債市規模擴大降低對外債的依賴，新興債市具備高實質殖利率優勢，同時全球去美元資產化趨勢才起步，皆有利於吸引更多資金回流。

以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，目前股市策略聚焦於台積電、SK海力士、三星電子等位居產業龍頭地位的AI科技股(本頁不代表對任一個股的買賣建議)，以及消費升級、產業整合、可持續的未來等新興市場四大主題；債市策略則鎖定具較高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。富蘭克林證券投顧認為，新興市場的亮點多元，放大格局更有機會同步分享到新興市場AI領域及股債雙市的廣泛商機。