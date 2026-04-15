把借出的錢變定存！律師曝3步驟討回欠款 還能多拿5%利息

不少人都有借錢給親友的經驗，但一旦對方遲遲不還，往往陷入要錢傷感情、不追討又心痛的兩難局面。對此，恩典法律事務所創辦人、律師蘇家宏指出，其實透過三個法律步驟，不僅有機會順利討回借款，還可依法請求年利率5%的遲延利息，等同讓債權變成「另類定存」。

蘇家宏律師在臉書發文，分析多數人遇到朋友借錢卻遲遲不歸還，必定會很生氣，其實只要在法律上做好3件事，就可以讓賴皮的朋友付出合法的代價了。

首先是「定期催告」。蘇家宏表示，若借款當初未約定還款期限，債權人應主動催促對方履行義務，常見方式為寄發存證信函。一旦債務人收到催告後仍未還款，即構成法律上的遲延責任，須依法支付年利率5%的遲延利息。

第二步則是「提起返還借款的訴訟」。蘇家宏說明，存證信函本身不具強制力，若對方仍拒絕還款，債權人可向法院聲請支付命令，或直接提起返還借款訴訟。經法院審理確認債務存在後，就會判決債務人須返還本金，並負擔遲延利息及相關裁判費用。

最後是「定期聲請強制執行」。蘇家宏指出，若債務人在判決確定後仍不履行還款義務，債權人可拿確定判決書或確定的支付命令，向法院聲請強制執行，查封並處分債務人名下財產，透過公權力取回借款與利息。

根據法律百科資訊，假如有人借了錢卻違約沒有按時還錢，依照民法第233條，如果是未依約定期限履行的金錢債務，債權人除了原約定利息，還可以針對本金的部分向對方請求支付遲延利息。原則上，遲延利息依照民法第203條是年利率5％，除非契約約定了更高的利率。