iPhone研發起源於「紫色宿舍」蘋果給三星、Marvell和CSR等供應商看假設計圖

這支手機該用什麼作業系統？研發初期，費德爾主張把iPod 的Pixo 軟體拿來改一改，就可以用了。盧賓斯坦則偏好Linux，這是類似Unix 的系統，而且已有低功耗的手機版本。

但佛斯托爾和邰凡尼恩支持用Mac OS X。雖然這個系統需要大幅瘦身（Mac 版本對手機而言太過龐大），但OS X 穩定、完善、成熟，而且能防止當機和病毒入侵。

「以前根本沒有人想過要把像OS X 這麼複雜的作業系統放進手機，」賈伯斯後來說：「我們為此激烈辯論，討論到底行不行。這是少數需要我親自出來拍板定案的問題。我說：『就這麼做，試試看吧。』」

本文摘自《蘋果之道》

賈伯斯向來認為，保密是產品成功的關鍵。但Purple專案的保密程度根本史無前例。

賈伯斯對費德爾和佛斯托爾說，他們可以在公司內部拉任何人進團隊，但不准從外面找人，而且面試時，不得對應徵者透露要做什麼案子。

於是，佛斯托爾對應徵者說：「你必須拚命工作好幾年，每週七天全力衝刺。但加入這個團隊，你這輩子不只是能驕傲的告訴子女『老爸當年做出這個東西』—名字我現在不能講—你將來甚至可以對孫子炫耀。」

賈伯斯安排軟體團隊在總部外的一棟建築裡工作。不久，那裡就被叫做「紫色宿舍」，裡面到處都是門禁刷卡點和監視器。

艾夫在總部二號大樓的工作室原本就是個戒備森嚴的聖殿，有門禁、監視器，對外窗戶使用磨砂玻璃以防窺探。但現在，連內部的玻璃門也用磨砂玻璃。所有原型機都蓋著黑布，測試使用者介面的區域則圍起簾幕。為了讓硬體設計師知道螢幕長什麼樣子，於是給他們一張3.5 英寸的紙片，上面還印假的圖示。

為了不讓工程師發現大家在做同一個案子，蘋果刻意用好幾個代號。知道整個Purple 專案全貌（包括軟、硬體設計）的人，一隻手就數得出來。

蘋果對三星（處理器）、Marvell（Wi-Fi 晶片）和 CSR（藍牙晶片）等供應商說，這批零件要用在新款iPod 上，就連給他們看的設計圖和技術文件都是假的。蘋果代表有時會冒用其他公司名義前往拜訪，以免接待櫃檯上出現一疊印有「蘋果」的訪客證。

大多數參與iPhone 開發的人員，直到賈伯斯在麥金塔世界博覽會舞台上舉起這支手機的那一刻，才真正看到這項產品的廬山真面目。

iPhone設計團隊合影，包括蘋果前首席設計長艾夫(左三)、賈伯斯(左四)。圖片／天下文化出版提供

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)