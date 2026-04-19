iPhone能做到的黑莓機都做不到 賈伯斯自豪多點觸控太酷了

研發音樂手機最短的路徑，就是在iPod 增加電話功能。賈伯斯要求當時負責 iPod 業務的費德爾試著製作原型機。

費戴爾的小團隊想出幾個方案。一個是全螢幕的影音iPod，費德爾形容就像是「iPad 問世前的迷你iPad」。這款設計採虛擬轉盤介面，滾動清單時會出現在螢幕上，播放影片時則會自動隱藏。

另一個原型則是在標準iPod 裡塞進手機零件。

本文摘自《蘋果之道》

但兩種方案都遇到同樣的問題，那就是轉盤。轉盤用來滾動瀏覽電話簿的話，很棒，但要輸入文字，簡直是一場惡夢。你得一個字母、一個字母慢慢轉。即使有字詞預測功能來輔助，依舊令人抓狂。「我們試了好幾個禮拜，想要解決這個問題，但始終無法突破。」費德爾說。

接著，有人想起設計工作室團隊幾年前做的多點觸控實驗。說不定那個技術縮小能用在手機上！說不定可以做成全多點觸控螢幕，如此一來就沒有討厭的小鍵盤！正面除了螢幕，什麼都沒有！

「平板電腦計畫暫停，」賈伯斯下令：「先做手機。」

此時，包括克爾、歐汀和邱德利的多點觸控團隊已經不需要投影機。他們做出真正的硬體原型，這是一台具備多點觸控功能的12 吋iBook 螢幕，但是仍需連接Power Mac。為了呈現

手機螢幕的效果，他們把螢幕的「可用」區域設定成手機大小的長方形。

歐汀自1998 年就在蘋果擔任介面設計師，專長是設計炫目的動畫效果。他用Macromedia Director 動畫軟體做出一個通訊錄應用的展示原型，裡頭有兩百個聯絡人。手指一掃，就能捲動清單；點選某個人的名字，就能打開此人的「名片」；再點電話號碼，就會跳出模擬的撥號畫面。

最棒的功能是慣性滾動。你只要在網頁上輕輕一撥，畫面就像被你推了一把，帶著慣性持續滾動。你可以一直撥，讓它滑得更快；手一停，它就慢慢停下來，就跟真實世界的物理現象一樣。

歐汀說，你滑到頁面盡頭時，「它不會突然停住，而是會輕輕彈回來。這樣不但更有趣，也很實用。」那個輕微的彈跳就像在說：「嘿，到底了喔！」這是個令人驚艷、充滿樂趣、符合直覺的科技魔術。

當時有兩個團隊各自研發手機。費德爾帶領「iPod 加手機」專案，代號P1。賈伯斯則將全螢幕手機專案P2 指派給資深軟體設計師佛斯托爾，他在1997 年從史丹佛畢業後就進入NeXT 工作，之後跟著賈伯斯到蘋果，曾經主導Mac OS X 的Aqua 介面和Safari 瀏覽器的設計。

賈伯斯鼓勵這兩個團隊在六個月內全力衝刺。這兩個專案之間的競爭究竟是良性還是惡性，就看你問的是誰。

最後，總要從中選出一個。蘋果會把所有籌碼押在最有潛力的那一個。

看完兩組人馬的最新展示，賈伯斯已有定案。P2 做出一支多點觸控、全玻璃的手機，難度高、風險大、複雜得要命，但是……太酷了！「我們都知道，這才是我們想要的，所以我們把它做出來吧。」賈伯斯說。

費德爾負責硬體，福斯托負責開發軟體。現在整併一個手機專案，代號是Purple（紫色）。

但問題來了，而且是個大問題。全螢幕手機這個構想，打從一開始就面臨一項可能無法克服的技術挑戰：沒有實體鍵盤，你要怎麼打字？

當時智慧型手機的霸主是黑莓機（Blackberry）。這是一款商務手機，一半是螢幕，一半是小小的塑膠鍵盤。「黑莓迷」熱愛那設計巧妙的鍵盤，打起來快又精準。一支沒有鍵盤的手機怎麼可能贏？更何況每個螢幕按鍵的寬度只有指尖的三分之一。打字肯定錯字連篇，讓人抓狂。

但賈伯斯堅持，虛擬鍵盤才是革命性的創新。你要打字時，鍵盤才會跳出來，不用的時候就隱藏起來。按鍵會隨著使用情境改變：當你打開計算機就顯示數字，輸密碼就顯示符號。語言和輸入法也能隨意切換。這些黑莓機都做不到。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)