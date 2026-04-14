蘋果與摩托羅拉合作打造的第一支手機 加入iPod 軟體能播放iTunes Store音樂

很多人都說是自己讓賈伯斯萌生開發手機的念頭。但其實，根本不需要其他人來啟發賈伯斯。2005 年，手機已經能播音樂。儘管功能粗糙，限制重重，但誰都看得出來：沒有人會想同時帶著兩個裝置出門。iPod 時日不多。

然而，蘋果完全沒有製造手機的經驗。他們沒有工程師、沒有設計師，在行動通訊產業也沒有人脈。於是賈伯斯在董事會的建議下，選擇與手機界老將摩托羅拉攜手合作。

本文摘自《蘋果之道》

這個選擇很合理。多年來，摩托羅拉的處理器一直是Mac電腦的心臟，更何況摩托羅拉那款輕薄、時尚的RAZR 摺疊手機正紅透半邊天。

蘋果計劃在摩托羅拉既有的手機設計中加入iPod 軟體，這將成為第一支能播放iTunes Store 音樂的手機。要知道，當時全美八成的音樂下載用戶都是在iTunes Store 購買音樂。

蘋果正在開發手機的風聲傳開後，公司股價應聲上漲，網路上湧現種種P圖做出的概念設計，果粉更是興奮莫名。大家紛紛猜測外型跟iPod 一樣酷炫嗎？操作介面會有經典轉盤嗎？能存放幾千首歌嗎？歌曲可直接下載到手機嗎？能自訂來電鈴聲嗎？另一半打來的時候，手機就會播放洛．史都華的〈你覺得我性感嗎？〉（Do Ya Think I´m Sexy?）？

遺憾的是，答案一概是「否」。這款名為摩托羅拉ROKR E1的產品，不過是支外型普通、介面雜亂的廉價塑膠手機。令人匪夷所思的是，不管記憶卡有多少剩餘空間，最多只能存一百首歌。

更糟的是，由於沒有FireWire 或USB 2.0 支援，歌曲傳輸慢得要命。雖然能連上網路，還是無法下載音樂。

「最令人難堪的是，大家一直說這就是『蘋果手機』或『iTunes手機』，」喬斯維亞克說：「我們當時心想：『說真的，這跟我們一點關係都沒有。我們做的是iTunes，手機是摩托羅拉做的啦。』」

2005 年9 月賈伯斯在產品發表會上介紹ROKR時，不屑之情溢於言表。「這支手機……還算酷。」他硬擠出這句話，台下一片靜默，無人鼓掌。

說實話，ROKR 不算特別差，因為那時候所有手機都差不多糟。

「那些手機真的無藥可救，用起來糟透了，」賈伯斯指出，手機市場規模龐大，年銷量達十億支，是個人電腦銷量的四倍。他又說：「這是一個絕佳機會，我們要打造一款讓自己也會著迷的手機。我們有技術。iPod 讓我們掌握微型工藝的訣竅，我們還有Mac厲害的作業系統。」

不用說，蘋果做音樂手機等於是拿槍指著自家iPod的腦袋。但賈伯斯的想法是寧可自己扣扳機，也不要被對手幹掉。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)