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工程師在生日派對介紹有觸控筆的平板電腦 賈伯斯：微軟根本在亂搞

聯合新聞網／ 天下文化出版
FingerWorks iGesture 原本是為了幫助肌腱炎、筋膜受傷等重複性勞損病人而設計。圖片／天下文化出版提供
FingerWorks iGesture 原本是為了幫助肌腱炎、筋膜受傷等重複性勞損病人而設計。圖片／天下文化出版提供

真正讓蘋果稱霸全球、締造數十億台銷量、改變社會的發明，不是筆電，也不是音樂播放器，而是iPhone。2007 年，iPhone 橫空出世，它的設計成熟、精美絕倫、充滿自信，設計理念更是渾然天成。

但在光鮮亮麗的iPhone 背後，它能夠順利問世並非只靠大膽豪賭、對細節近乎瘋狂的執著、卓越的設計和遠見。蘋果也曾走過無數次的冤枉路，在最後關頭全部推翻重來，再加上幾分運氣的加持，才推出這個劃時代的產品。

本文摘自《蘋果之道》
本文摘自《蘋果之道》

首先，蘋果最初計劃打造的東西不是手機，而是平板電腦。

2005 年底，賈伯斯參加一場生日派對。壽星是個五十歲的微軟工程師，他太太是蘿琳的朋友。晚餐時，這個工程師滔滔不絕的向賈伯斯介紹，微軟已經用帶觸控筆的平板電腦掌握運算的未來，它便於攜帶、功能強大、無需連線。

「微軟根本是在亂搞，」賈伯斯後來說：「吃飯的時候他至少跟我講了十次。我快被煩死，回家後，我說：『去他的。我們給他看看什麼才是真正的平板電腦。』」

賈伯斯在週一早上的高層會議上激動表示：「我們得讓世界看看如何打造真正的平板電腦。」他的意思是不用觸控筆。「因為上帝已經給我們十枝觸控筆。」他一邊說一邊晃動手指。

FingerWorks 的展示突然變得非常有用。蘋果於是收購FingerWorks，把韋斯特曼、伊里亞斯和他們的專利全部帶到庫珀蒂諾。

艾夫的團隊用iBook 筆電的零件，組裝幾台能跑Mac OSX 的多點觸控平板原型機，但結果並不理想。

2005 年的技術還有很多瓶頸，書頁尺寸的觸控顯示器需要高效能處理器；另一方面，高效能處理器則需大容量電池支援，原型機因而又重又厚。此外，Mac 作業系統本來就不是為手指觸控設計的。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)

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