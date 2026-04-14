蘋果非從車庫起家、賈伯斯不是首任執行長 紐時作家揭10大密辛推翻世人認知

為了講述蘋果的故事，我訪談了一百五十位關鍵人物。（蘋果並未在出版前審閱本書內容，但確實提供了管道，讓我訪談多位現任高層與設計師。）

誠如各位能想像，訪談裡少不了各種爭功諉過、清算舊帳，我對此並不感興趣。但過程也少不了提到一些精彩的起源故事，這就令我興味盎然，像是有幾件事，都讓我眼睛一亮：

• 蘋果並不是從車庫裡起家。 • 蘋果是沃茲尼克與賈伯斯的第四次創業。 • 蘋果還有第三位共同創辦人。 • 賈伯斯並不是蘋果的首任執行長—甚至連第二、三、四任都還排不上。 • 麥金塔（Macintosh）電腦無論發想或命名都不是賈伯斯的功勞；他還把真正的發明者趕跑了。 • 史考利（John Sculley）並沒有開除賈伯斯。 • 平板電腦其實比手機更早出現。 • 賈伯斯從未開除任何一位才剛在電梯裡見到的人。 • 「不同凡想」（Think Different）的廣告詞也不是賈伯斯寫的。 • 其實是牛頓（電腦）救了蘋果。

本文摘自《蘋果之道》

蘋果的故事，是一部關於瘋狂熬夜與創意反叛的史詩：既有劃時代的成功（iPod、iPhone、iPad），也有發人深省的慘敗（麗莎、蘋果三號、MobileMe）。

故事背後是一群橫跨三代、幽默、理想化、還聰明絕頂的工作狂，懷抱著同一個理想：想讓世界變得更好，從把東西做好開始。

這個故事既談管理、行銷與策略，也談創意、動力與執著。故事也會說到，電腦的體積是如何不斷縮小：原本的龐然大物得要占據整棟樓，但現在卻小到可以放進你的耳道。

也會提到，賈伯斯如何兩度創立蘋果、又兩度離開，而最後打造出人類史上最成功、最具影響力、最具爭議、最招人怨、但也最受愛戴的公司。

這則故事還會說到，蘋果如何改變了我們使用的設備、甚至改變了我們自己，也就是我們溝通、消費與創作的方式。這一切如此錯綜複雜，我們至今仍在試圖理解與駕馭。

這個故事彷彿講了無數家公司的故事，只不過剛好它們都叫蘋果。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)