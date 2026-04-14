1表看蘋果帝國版圖！「人口」超越中國印度、市值贏Meta、Netflix與英特爾總和

「我待過五家公司，」邁拉．哈格蒂（Myra Haggerty）說。「只不過五家都叫蘋果。」

哈格蒂自1993 年加入蘋果，是現任感測器軟體與原型設計（Sensor Software & Prototyping）的副總裁，她這番話不是在開玩笑。在蘋果成立後的這半個世紀，總共換了三個品牌標誌、四個總部、五位執行長。

本文摘自《蘋果之道》

1976 年，所謂的蘋果還只是兩個都叫史帝夫的邋遢小夥子，在到處兜售電路板。到了2026 年，蘋果的年營收將來到4000 億美元—超越Meta、Netflix（網飛）與英特爾（Intel）的總和。

現在的蘋果，真的還算是當初那家公司嗎？

答案的關鍵，有一大部分在史帝夫．賈伯斯身上。回顧蘋果頭五十年，雖然賈伯斯在任時間不到一半，但蘋果的精神卻有一大部分源自於他：簡約、美觀、優雅的設計；端到端打造「完整產品」（Make the whole widget）；專注於極少數產品；封閉的系統；再加上保密文化。

這套配方顯然成效卓著。如今，全球有高達27％的人口（22億人）都是蘋果的使用者。如果蘋果是一個國家，人口將是世界第一，印度或中國都還有所不及。

1976 年，兩位史帝夫只是賣了一百五十塊蘋果一號（Apple I）電路板就欣喜若狂。而到2026 年，蘋果每年售出兩億兩千部iPhone，每九十秒就能進帳美元百萬。

這些數字已然驚人，但再與「蘋果居然還存在」這件事相比，只能說是小巫見大巫。在沒有賈伯斯的黑暗時期，蘋果一度瀕臨瓦解，不到六週就要破產，高層走投無路，一心將這個曾經備受尊崇的品牌賤價求售，卻仍然乏人問津。

當時可說一切都出了問題。產品、公司架構、通路、行銷、董事會，乃至於內部「笨蛋充斥」（bozo explosion）—一切都糟透了。

然後，賈伯斯重返蘋果，短短一年，就讓所有問題煙消雲散。

無論你對賈伯斯有何評價—他的才華四射、他的喜怒無常、他的熱情洋溢、他的心胸狹隘—都不得不承認，他實現了美國史上最漂亮的一場逆轉勝。

接下來的一切， 你大概已經耳熟能詳：iMac、iPod、iTunes、iPhone、iPad；App Store、蘋果專賣店（Apple Store）；音樂產業改頭換面。接著是在提姆．庫克的領導下，出現了AirPods、Apple Watch，整個蘋果帝國的版圖，也不斷擴張到支付、健康科技、串流媒體、晶片設計，以及數位服務領域。在庫克的領導下，蘋果成為史上第一家股票總市值突破1 兆美元的公司，接著就是2 兆美元、3 兆美元，並在2025 年突破了4 兆美元大關。

一家曾被棄若敝屣的公司，如今躋身全球市值最高的公司之列。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)