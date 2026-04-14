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原本認為跳槽到蘋果機率為零 當年庫克見賈伯斯見面陷入「現實扭曲力場」

聯合新聞網／ 天下文化出版
蘋果公司共同創辦人賈伯斯（右）在二○一○年和時任蘋果營運長、現任執行長庫克一起出席記者會。（路透）
蘋果公司共同創辦人賈伯斯（右）在二○一○年和時任蘋果營運長、現任執行長庫克一起出席記者會。（路透）

在1998 年，蘋果顯然不是人人嚮往的工作地點。

「當時這家公司業績連年下滑，大家都認為恐怕快倒閉了，」庫克說。「最親近我的人都勸我待在康柏就好了，不要冒險。」

本文摘自《蘋果之道》
本文摘自《蘋果之道》

但庫克與賈伯斯見面，就像陷入「現實扭曲力場」。

「我們才開始談，我發誓，還不到五分鐘，我就在想：我要來這裡。

真是太不可思議了，因為我原本認為，我會跳槽到蘋果的機率接近零，甚至就是零，」他說。

「我的直覺告訴我：能到蘋果工作是千載難逢的機會，能為創意天才效命，成為讓一家偉大的美國企業浴火重生的核心團隊成員。」

於是，庫克在三十七歲那年，成為蘋果的營運主管。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)

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