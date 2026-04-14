工程師感謝作品被賈伯斯罵像坨屎 蘋果產品傳教士：他是使命導向的混蛋

要是沒有那種刻薄的性情，賈伯斯還能有這樣的成就嗎？

「可以，我覺得沒問題，」何茲菲德說。「那份刻薄是弊大於利，而且有很大程度源自於他的不安全感，來自他的童年經歷。」

本文摘自《蘋果之道》

但在老員工裡也還有第二派的觀點，覺得賈伯斯會有那些情緒化的斥責，其實是為了追求卓越。費南德茲就認為，賈伯斯評斷某人的作品、斷言「這就是坨屎」的時候，真正想說的是「我有一個夢想，而這還不符合那個夢想」。

「他不是在說你這個人很糟。雖然聽起來很像是他在罵你很失敗，但那只是因為他不知道怎樣用一種又符合社會規範而又有效的方式來表達，」費南德茲說。

很多時候，這樣的挑釁確實都能奏效：幾十位蘋果前員工都說，在這樣的壓迫下，自己達成了以前想都不敢想的工程或設計成就。

「能從團隊身上逼出更好的成果」也正是賈伯斯用來為自己領導風格辯護的理由。

「很多時候，人之所以做不出偉大的事，是因為沒有人真的期望他們去做偉大的事，也沒有人真的要求他們去嘗試，」他常說。「只要你建立了這樣的期望，人往往能達成遠超他們想像的成就。」

川崎蓋伊強調，「自我導向的混蛋」（在矽谷隨處可見）與賈伯斯這種「使命導向的混蛋」兩者是有差別的。「我在矽谷待了四、五十年，講到混蛋，我可是專家好嗎？」他說。「賈伯斯屬於極少數那種使命導向的混蛋。

在背後驅使他的使命，是希望用最偉大的公司，打造出最偉大的電腦。而要是你擋了他的路，他會直接把你輾過去。輾過去，倒車，然後再輾一次。」

賈伯斯不只是推動他人；他推動自己同樣不遺餘力。他永遠缺乏耐心，忍受不了別人怎麼感受不到自己這份使命的急迫性。

「他對所有人都很嚴苛，但對自己還更狠，」裘安娜．霍夫曼說。「他很難發現，並不是每個人都有他那樣的體力和堅韌的性格。」

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)