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遭賈伯斯「剖腹示眾」還患PTSD？ 蘋果員工：簡報設計方案絕不能用投影片

聯合新聞網／ 天下文化出版
蘋果已故創辦人賈伯斯。美聯社
蘋果已故創辦人賈伯斯。美聯社

在蘋果，有些人選擇辭職，也有些人雖然留下來，但拒絕向賈伯斯演示他們的成果。

有些人甚至在多年以後，仍然說自己有某種形式的創傷後壓力症候群（PTSD）。還有一些人學會整套技巧，只為了把被他剖腹示眾的風險降到最低。

本文摘自《蘋果之道》
本文摘自《蘋果之道》

「大家很早就明白，開會的時候，誰坐在賈伯斯右手邊第一個，就會變成頭號目標。」

他走進來就會說，好，我們繞著房間輪流說一下，然後總是從右邊第一個開始—接著就很少再到下一個了，一位前高層回憶道。「接下來四十五分鐘，你就像在一個加熱燈下烤個不停。『我們來談談這個吧。再談談那個。你為什麼這麼想？為什麼不那麼想？這個人真的知道自己在說什麼嗎？』」

向賈伯斯簡報設計方案的時候，絕對不能用投影片；他恨透了投影片。

你也會學到，一次就是要帶三個點子。如果你只帶一個點子，他一定會否定；如果你帶兩個點子，他會自己想出第三個。

所以你就是得帶三個點子，然後把你最喜歡的那個放在最後面。而軟體工程師肯．科辛達（Ken Kocienda）說，就算已經做到這樣，「你還是永遠無法預料他的反應。有時他才剛說自己討厭或喜歡，講到一半又翻盤。」

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)

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