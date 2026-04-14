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數字誇大了？每周工時高達90小時 蘋果為麥金塔團隊訂購灰色帽T寫：樂在其中

聯合新聞網／ 天下文化出版
蘋果公司已故創辦人賈伯斯。美聯社
蘋果公司已故創辦人賈伯斯。美聯社

賈伯斯除了有一雙識人的慧眼，也具備吸引人才的魅力。

他在德士古大樓組建他的麥金塔精銳團隊時，不論看中誰，幾乎都能順利招攬。正如崔博爾借用《星際爭霸戰》「宇宙動物園」那一集裡的說法，賈伯斯就像有著「現實扭曲力場」。

本文摘自《蘋果之道》
本文摘自《蘋果之道》

在何茲菲德看來，這種現實扭曲力場是結合了「領袖魅力的修辭風格、不屈不撓的意志，為了達成目的，急切的將現實扭曲成心中所想的樣子。

如果發現某種說法無法說服你，他會立刻變換招數，拿出另一套說法。有時候，他甚至會突然把你的立場當成他自己的想法，完全不承認他曾有過不同見解，這常讓人措手不及。

奇妙的是，即使你感覺得到賈伯斯的現實扭曲力場在發功，你想抗拒，卻似乎還是會被這股力量帶著走。」

那感覺就像回到了早年賈伯斯車庫時代的熱血時光。由他帶領一小群衣著邋遢卻才華洋溢的天才，準備在宇宙留下精彩的一筆。

「這是全世界在這些領域裡最強的一支團隊，」他常這麼說。「而要當個海盜，就代表著要用一小群人，完成所有人都以為不可能的事，成就一番偉業。

而且是真正偉大、能夠名留青史的那一種。」在賈伯斯看來，如果組織太大、有太多階層，「幾乎就能保證，不會有什麼偉大成就。」

這群工程師與設計師多半都是夜貓子，年紀也大多不到三十歲。而且多數也沒有什麼除了蘋果之外的牽絆—沒有配偶、另一半、小孩、教會、運動—投入了瘋狂的工時，就為了一起打造這款「瘋狂般偉大」的電腦。

1983 年初，《時代》雜誌引述賈伯斯的話，提到團隊每週工時高達「九十小時」。為了向這個略有誇大的數字致敬，蘋果財務團隊為麥金塔團隊訂購了一批灰色帽T，印著「每週工作九十小時，而且樂在其中！」

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)

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