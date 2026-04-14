告別寫報告開例會等沒完沒了瑣事 AI人機混合讓你只專注戰略思考、方案決策

AI 同伴幫忙草擬提案與簡報

2029 年，星期一的早上八點半，天氣清爽。此時，你已經不再需要每天通勤到實體辦公室。多虧AI 同伴塞奇（Sage ），現在你能輕鬆自在的在生活與工作之間來回切換。當你吃完優格和燕麥脆片後，塞奇就會顯示當日行程。不到一秒鐘，塞奇就瀏覽完最新的業務資訊、掌握產業的關鍵趨勢，並根據公司的自主型AI 代理在昨晚完成的工作，重新安排你的任務。

你不用坐在辦公桌前。你根本不需要辦公桌，眼前取而代之的是一個全像投影介面，顯示你的工作空間，以及正在進行的專案。接著，你加入一個虛擬會議室，你的人類同事和他們的AI代理都已經到齊。在這個新時代，你是人機混合團隊的成員，你的創意和策略思考能力，與自主型AI 代理的精確度和永不疲倦的生產力，形成完美的互補。

本文摘自《AI分身時代》

過去五年來，你運用大量的企業資訊來訓練塞奇，包括績效指標、客戶洞察與產業趨勢。然而，塞奇之所以好用，是因為你親自微調，讓它能反映你的價值觀、優先順序，以及獨有的工作方式。透過每天的互動與不斷回饋，你教導塞奇，讓它能預測你的需求、配合你的策略願景，甚至比照你的溝通風格。

塞奇不只能依據你的語氣和偏好的架構，幫忙草擬提案與簡報，還會提醒你注意潛在的問題或機會，避免偏離長期目標。你設定明確的界線與偏好，確保塞奇的運作符合道德原則、保持透明。塞奇已經成為真正的助理，能幫你處理日常瑣事、提出創意想法，讓你專注在真正有價值的任務與人性化領導。

AI改善你的工作體驗

有了塞奇當助手，你就能把大部分時間用來與重要客戶見面，指導新進員工。此外，塞奇會監督其他由你指派的AI 代理，確保它們順利執行各項任務。在行銷方面，塞奇會協助管理一批軟體機器人，這些機器人能主動搜尋全球社群媒體風向，生成新的行銷活動，並針對不同的受眾群體進行調整。另一組AI 代理則負責管理公司的供應鏈，預測短缺情況，並使用送貨無人機重新規劃配送路線。

塞奇與這些AI 代理團隊並沒有削弱你的角色，反而大幅改善你的工作體驗。現在你可以專注在戰略思考、方案決策與方針指導，告別那些寫報告、開例會等沒完沒了的瑣事。你把AI 同伴視為個人化、能力強大的夥伴，有點像高層管理團隊多出一位共同執行長。只要幾個簡單的提示，塞奇就能預測新機會、分析市場缺口，並根據團隊的溝通模式，推估團隊士氣狀況。

你在早上召集團隊開產品發表會議。這個虛擬動腦會議不是只有人類交換想法，其中有一半的參與者是數位代理，有些是以全像投影的方式出現，有些則是透過擴增實境介面無縫融入，將各種分析與洞見直接疊加在你周遭的實體場景中。

AI 會即時生成一連串關鍵數據，例如市場預測、消費者調查結果，以及競爭對手最新產品的內幕消息，藉此激發團隊的創意與批判性思考能力。但最終由誰來設定方向、拍板定案？還是由你。AI 不會讓你變成冗員，它會擴增你的能力。

AI驅動的企業正蓬勃發展

放大視野來看，不是只有你擁有這樣的體驗。在全球各地，由AI 驅動的企業正蓬勃發展。聰明的主管不再為無效率與流程卡關感到困擾。原本需要好幾個月的人力才能完成的任務，現在只需要幾天的時間就能搞定。AI 代理團隊可以處理一切，從研發到個人化的員工福利方案，甚至在員工可能過勞時，向管理層建議預防措施。

你或許會認為，這個新時代是工作的黃金時代。當然，它會對社會造成深刻而複雜的影響。AI 除了會改變整個產業，也會改變從工廠到總部辦公室的企業架構。許多人已經成功調適，並認為工作的未來充滿各種可能性。

以你來說，你能夠享有更大的彈性。感覺起來，你的工作更有影響力，你幾乎可以無限制的獲取資訊、分析洞見。但不是每個人都能成功度過這個轉變。許多低階工作就此消失。傳統的生涯發展路徑不復存在。在這個全新的經濟環境，每個人都必須具備適應力，持續提升技能，不斷學習、甚至重新學習如何與AI 代理合作。

成功的企業與地方政府投入龐大資金，重新培訓人力資源，讓他們能有效的與AI 合作。在重新培訓時，大多數的重點是培養人類獨有、機器無法複製的技能。各國政府也做過很多努力，例如重新思考法規、建立架構，讓AI 企業創造出來的財富，能夠更廣泛的分配給社會大眾。

人類與AI之間界線變得模糊

一旦企業把該做的事做好，人類與AI 之間的界線就會變得模糊，但這種模糊是讓你變得更強，而不是把你排除在外。大多數的工作場所，都不再受到地理位置或時間限制。你會專注於創新與領導，AI 代理則會全天候運作，做出決策、執行策略，提前為各種突發狀況做好準備。

當一天的工作接近尾聲，你開始回想，這一切的變化有多大。過去大家普遍擔憂AI 會取代人類，但實際情況複雜許多。AI 並沒有讓工作完全消失，但是日常工作的樣貌確實大幅改變。對於願意擁抱這種轉變的人來說，未來充滿前所未有的機會，但前提是：你已經準備好面對這場轉變帶來的複雜挑戰。

（本文摘自《AI分身時代》作者：約瑟夫．布萊德利, 唐．泰普史考特 譯者：吳凱琳)