AI分析以色列在加薩南部轟炸衛星影像 偵測到逾1600個可能彈坑

2016 年，《華盛頓郵報》（Washington Post）就開發出名為Heliograf 的AI 工具，能自動生成新聞報導。

Heliograf 會監控社群媒體、選舉結果和體育賽事比分等即時資料，快速生成並更新新聞報導。在2016 年美國總統大選期間，Heliograf 從政府資料庫監測選舉結果，並即時更新關鍵選區的選情報導。

本文摘自《AI分身時代》

到了2020 年，《華盛頓郵報》新增AI 語音助理，能自動將最新的選舉動態以語音形式插入自家的政治類播客節目中。

從2020 年開始，各種自動生成新聞的應用程式不斷湧現，展現出AI 迅速處理資料的能力，讓新聞媒體能用前所未有的速度，回應瞬息萬變的事件。

2021 年，美國國會山莊暴動發生的最初混亂時刻，路透社的Tracer 系統從大量社群貼文中迅速篩選資訊，找出關鍵發展和可信來源。

路透社憑藉Tracer，得以在適當的時機準確更新新聞，讓讀者能隨著事件發展，第一時間掌握最新動態。

同樣的，2022 年俄羅斯入侵烏克蘭時，新聞媒體運用AI 工具監控官方發言、社群媒體動態與前線報導，快速核實資訊、追蹤部隊調動、報導人權侵犯事件，因此才能夠在這場瞬息萬變、局勢動盪的戰爭中，持續提供全面又即時的報導。

AI 也能產出多媒體內容。AI 系統能生成語音、影片和互動圖表，提供沉浸式新聞體驗。

包括《紐約時報》（ The New YorkTimes）在內的多家新聞媒體，已經開始運用AI 製作新聞報導的影片摘要。這些AI 生成的影片可以將長篇報導濃縮成短片，幫助忙碌的讀者快速掌握重點。

在以巴衝突期間，《紐約時報》運用AI分析以色列在加薩南部轟炸行動的衛星影像。

AI 工具掃描衛星影像中的彈坑，偵測到超過一千六百個可能的彈坑。隨後，記者團隊人工檢查這些影像，辨識出最有可能是兩千磅炸彈造成的彈坑，最終製作出結合視覺與數據資料的完整報導。

（本文摘自《AI分身時代》作者：約瑟夫．布萊德利, 唐．泰普史考特 譯者：吳凱琳)