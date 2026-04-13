數字疑被低估…2年內1萬名記者失業「AI分身」顛覆整個新聞業

在這個資訊以閃電速度流動的數位時代，新聞業的角色從未如此重要，也從未如此充滿挑戰。AI 分身即將全面翻轉新聞的生產與消費模式。

生成式AI已經具備自動撰寫內容的能力，例如OpenAI 研究的GPT-4 等平台，能夠根據使用者的提示，以驚人的速度產出新聞報導、體育賽事摘要、財經報告和天氣預報。

本文摘自《AI分身時代》

財經新聞報導就是很好的例子，能清楚展現出AI 的實力。在採用AI 之前，美聯社（AP）需要大批記者，手動撰寫約三百家標準普爾500 企業的季度財報。

這個過程既耗時又繁瑣，經常導致公司財報報導延遲。如今，美聯社和其他新聞機構能運用生成式AI，再搭配札克斯投資研究（Zacks Investment Research）的資料，在幾分鐘內產出精簡的財報新聞。

理論上，如果能高效產出營收報導，人類記者應該能空出更多時間，投入更深度的調查報導。

但事實上，有大量記者失業。最新一項研究估計，僅在2023 與2024 年間，英國和北美地區就有將近一萬名記者因AI 相關因素被裁員，而且這個數字極可能被低估。

當我們從生成式AI 轉向AI 分身，自動化新聞代理（news agent）會愈來愈擅長即時篩選龐大的資料、辨識趨勢，並產出洞見。

這項能力改變新聞機構處理突發新聞與長期追蹤報導的方式，例如路透社開發出一個名為Tracer 的AI 工具，能掃描推特／X 等社群媒體平台與其他網路來源，偵測突發新聞。

Tracer 會分析資料，評估消息來源的可信度、資訊的相關性，以及發展中的事件可能產生的影響。

（本文摘自《AI分身時代》作者：約瑟夫．布萊德利, 唐．泰普史考特 譯者：吳凱琳)