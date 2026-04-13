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「人生會計學」新書論壇登場 暢談用會計治理企業、盤點人生

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「人生會計學」新書簽名會，左起青續力協會理事長周學鏵、東海大學會計學系教授許恩得、島島永續柑仔店執行長林家緯、青續力協會理事劉恩瑜。圖／青續力協會提供
「人生會計學」新書簽名會，左起青續力協會理事長周學鏵、東海大學會計學系教授許恩得、島島永續柑仔店執行長林家緯、青續力協會理事劉恩瑜。圖／青續力協會提供

青年永續領導力發展協會與聯經出版社昨天共同舉辦「人生會計學」新書論壇，新書作者、東海大學會計學系教授許恩得，攜手台積電顧問何麗梅、友達光電董事長彭双浪深度對談，從企業治理、生命經驗到價值選擇，帶領現場民眾重新理解「會計」如何不只用於企業，更能成為整理人生、校準方向的重要方法。

許恩得在論壇中以「人生會計學」的核心概念指出，人生也能像會計一樣被盤點與檢視，幫助人們理解自己的選擇與累積，進而做出更有意識的決策。他提出，人生真正重要的價值，往往不是金錢可以完全衡量，但仍可透過會計思維整理方向；書中所談的六大面向，包括金錢、健康、時間、知識、人脈與信仰，正是每個人都需要持續檢視與平衡的人生資產。

青年永續領導力發展協會理事長周學鏵說，協會長期致力建構「社會責任生態系」，期待透過企業引流與資源串聯，攜手產官學及公民團體，共同推動青年培力，進一步提升企業的永續影響力。青年是國家未來的重要資產，唯有透過跨界合作，讓「企業社會責任不只停留在理念，而能真正轉化為人才培育、社會參與及價值共創的行動。

何麗梅以「人生如蹺蹺板」為喻，有人在高處是因為有人在低處撐住，提醒每個人不只追求自己的平衡，也要思考如何成為別人的祝福。

彭双浪則指出「人生會計學」最有價值之處，在於幫助人定期回頭檢視，確認自己是否仍走在正確的道路上。他認為，人生不該只是被環境牽動，而應培養「內在信念主導外在行動的能力」。面對變動快速的時代，若能以堅定的心志管理無形資產，便能把外在挑戰轉化為成長動能，也讓會計不再只是數字工具，而是洞察人生方向的重要方法。

青續力協會指出，未來將持續透過論壇、講座與跨域合作，推動青年培力、企業永續與社會責任實踐，讓更多人從知識中獲得啟發。

「人生會計學」新書論壇主講人共同合影。圖／青續力協會提供
「人生會計學」新書論壇主講人共同合影。圖／青續力協會提供

青年永續領導力發展協會理事長周學鏵 。圖／青續力協會提供
青年永續領導力發展協會理事長周學鏵 。圖／青續力協會提供

台積電 何麗梅

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