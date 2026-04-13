愛迪生從小學習障礙竟成世紀天才！父母不求孩子當第一…只求發揮「上帝賜予的才能」

不喜歡就別做 喜歡就全力以赴

猶太父母不會一味的將孩子塑造為自己所希望的樣子，而會先找出孩子的才能。因此，他們從孩子幼時就會不斷激發他的求知慾，幫助他找到自己的才能。

猶太父母不會指望孩子成為最厲害的人。他們相信，上帝賦予了每個人獨特且與眾不同的才能，他們只希望孩子能好好發揮上帝所賦予的獨特才能，成為有創意的人。只有一個人能當「最厲害的人」，但大家都可以成為「獨特的人」。

不求孩子更成功 只要不一樣

時常有人稱呼猶太人為希伯來人（Ivri），在希伯來文中，這是「渡河而來的人」的意思，同時也引申出「獨自站在另一邊的人」之意。換言之，猶太人不會要求孩子「比別人好」，而是希望他「與別人不同」。

猶太人不會教導孩子要比別人更聰明、學得更多或更成功，而是教導孩子要活得像上帝的選民；不要活得和別人一模一樣，而是發揮上帝所賦予的才能，活出不一樣的人生。

猶太人不會試圖透過競爭來擊敗他人，而會盡力發揮上帝賦予自己的才能。因此，對猶太父母而言，比起學校課業，研讀上帝的聖言並按照其生活，更是子女教育的首要目標。

猶太父母也不會比較兄弟姊妹之間的才智與能力，只會努力培養各自的長處，也就是培養「個性」。有一句猶太諺語說：「比較兄弟之間的才智，會扼殺任何一方；比較兄弟之間的個性，可以點亮彼此。」體現出重視個性的猶太教育觀。

猶太父母會教導孩子：「不喜歡就別做，要做就盡力去做。」被正規學校退學的愛迪生和愛因斯坦，正是在這種觀念背景之下，成為國際一流的科學家。這是猶太教育的精髓所在。尋找並培養孩子的才能，是真正的英才教育。

以前，韓國小學成績單的評分等級為「秀、優、美、良、可」。雖然是相對評價制，但個個具有美麗的含義：「秀」意為卓越，「優」代表優質，「美」意指佳美，「良」代表良好，「可」意為可造，表示所有孩子都具備才能和可能性。

愛迪生：被判定有學習障礙的好奇寶寶

1847年，愛迪生出生於俄亥俄州，是7個孩子中最小的一個。他的父親為移民自荷蘭的猶太人，經營木材工廠。

愛迪生從小就對很多事情感到好奇，經常提問，但大多數人都沒回答愛迪生的問題，唯有母親會隨時一一回答。

猶太人相信，孩子出生時，上帝已經賦予了他獨特的才能。因此，養育孩子時，最大的課題是發掘上帝所賦予的才能。猶太人認為，發掘孩子才能最好的方法，就是不斷激發孩子的求知慾。求知慾會使人發現自己獨有的才能，而只要專注發展該才能，最終就能成為該領域裡的重要人物。 ◎大是文化《猶太人的智富思維》，作者：洪益憙

某日深夜，愛迪生遲遲沒回家。於是，全家都動身，找遍整個村莊。後來，父親找到正在鵝旁邊一起孵蛋的愛迪生，把他帶回家。愛迪生表示，他看見鵝孵蛋的過程，自己也想嘗試一次。談到愛迪生時，這一件趣事經常被提起。

愛迪生7歲時，搬到密西根州並在那裡上小學。他從小就充滿想像力與好奇心，一切都是他好奇的對象。

某日，老師在教「1加1等於2」時，他問老師：「為什麼1加1等於2？」但老師認為，愛迪生問的事情太過理所當然，因此很難回答。「太陽為什麼會發光？」、「下雨時為什麼都是陰天？」、「為什麼會有風？」愛迪生不停提問，幾乎讓老師難以繼續進行課堂教學。

人們將不斷提問的愛迪生視為一個異常孩子，愛迪生則難以適應當時的灌輸式教育。後來，由於愛迪生不斷提問，所有老師都對愛迪生束手無策。最終，愛迪生被判定為無法跟上學校課程的「學習障礙兒童」。

◎大是文化《猶太人的智富思維》，作者：洪益憙