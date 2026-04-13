AI顛覆傳統健康管理 青少年糖尿病與老年神經退化、認知功能都能監測

對於正與氣喘、糖尿病或注意力不足過動症（ADHD）等慢性疾病共處的青少年而言，AI 同伴不僅能協助追蹤症狀、管理用藥時間，還能提供即時的健康建議。

像是mySugr 這類糖尿病管理應用程式，就顯示出AI 能簡化複雜的健康管理流程，讓青少年專心過生活，不再被疾病壓得喘不過氣。

本文摘自《AI分身時代》

成年後，我們通常會把重心轉向維持健康和預防疾病。AI健康同伴能持續監測穿戴式裝置的健康資訊，例如身體活動、睡眠品質與心率等，並提供個人化的運動、飲食與壓力管理建議。

預防保健也是AI 可以大顯身手的領域之一。AI 同伴能分析基因資訊、家族病史與生活習慣，找出有遺傳性疾病風險的人，並建議預防措施。

你可能會收到一份專屬的健康計畫，內容包括定期健檢、飲食調整與運動計畫，而且全部都是根據你的基因特質與個人健康資料量身打造。這種主動式健康管理，能在疾病發生前事先預防，既能延長健康壽命，也能降低醫療開支。

人們步入中年後，罹患高血壓、心臟病、癌症等慢性疾病的風險也隨之上升。如同唐納森使用Twin Health 的經驗，AI 健康同伴能協助管理這些疾病，例如分析即時健康資料、動態調整治療計畫，並確保病患遵守醫囑、配合治療。

當人們步入晚年，AI 同伴能監測認知功能、提早發現神經退化疾病的警訊，並建議適合的介入措施，幫助長輩維持思維敏銳度。

AI 也能改善長輩與醫療團隊間的溝通效率、預約回診時間，並將關鍵的生理情況即時回報給醫師，確保醫師依據最新、最準確的資訊做出醫療決策。

想要在家中安享天年的長輩也能使用AI 裝置，萬一跌倒或發生緊急狀況，AI 裝置就能立即通知照顧者。

（本文摘自《AI分身時代》作者：約瑟夫．布萊德利, 唐．泰普史考特 譯者：吳凱琳)