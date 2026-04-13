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AI數位孿生技術助攻、癌症病患別怕 腫瘤科醫師能預測病情進展和治療效果

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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數位孿生技術

腫瘤科醫師也開始運用數位孿生技術，為癌症病患制定個人化治療方案。根據醫學研究人員的說法，這些數位複製模型可幫助醫師全面了解每位癌症患者的病情，讓醫師能在虛擬環境中模擬、分析並預測癌症的進展和治療效果。

為了建立人體的數位孿生系統，AI工程師必須費心整合病患的各類資訊，包括基因資訊、詳細的腫瘤影像，以及完整的臨床病史。這些龐大的資料集是建立數位孿生的基礎，讓醫療人員能夠在虛擬環境中模擬腫瘤的變化，評估各種可能有效的治療策略。

本文摘自《AI分身時代》
本文摘自《AI分身時代》

數位孿生技術也可以幫助病患更了解自己的健康情況。患者能透過視覺化方式看到生活方式和治療方案對身體的影響，促使他們積極參與自身的醫療照護過程。腫瘤科醫師認為，這樣一來病患會更願意遵守個人化治療計畫，進而改善長期健康。

AI健康同伴與全齡照護

唐納森的故事讓我們看見，數位孿生技術可以提供高度個人化的窗口，讓人們深入了解自己的身體，主動管理自身的健康狀態。不過，AI 分身能做的不只是治病而已。

我們正要邁入一個新世界：AI 健康同伴會陪伴我們一起成長，從嬰兒時期到年老，一路守護我們的健康，協助我們預防疾病、管理病情，讓我們在家庭、社區和不同世代之間，活出最精采的人生。

AI 在醫療領域的作用，最早可以從受孕那一刻就開始。AI健康同伴可以協助準父母，分析孕婦的健康資訊、追蹤胎兒發育情況，並提供個人化的產前照護建議。寶寶出生後，AI 助手也能持續提供支援，協助新手父母應對育兒初期的各種複雜問題。

雖然AI 嬰兒監視器無法讓父母每天都睡得安穩，但它能追蹤嬰兒的呼吸和睡眠情況，在潛藏的健康問題演變成緊急情況之前，預先提醒照顧者。像是Owlet 這樣的公司已經推出智慧型襪子，可以監測寶寶的血氧濃度和心率，讓父母更安心。

AI陪伴孩子成長

AI 會持續從龐大的資料中學習，因此未來的AI 健康同伴或許能做得更多，例如分辨嬰兒的哭聲是肚子餓、不舒服，還是生病，以確保嬰兒在對的時間獲得需要的照顧。父母再也不用三更半夜打電話向祖母或阿姨求救。

AI 同伴可以追蹤孩子成長時的各項發展指標，例如語言發展和動作技能，甚至量身設計有助於生理與社會心理發展的活動，並即時回饋給家長、提供專屬建議。如此一來，父母就能幫助孩子贏在起跑點。

孩子在青少年階段會面臨特定的健康問題，因為大腦、身體和社交環境都在快速變化。此時，AI 同伴的價值尤其明顯，因為它可以提供私密、不帶任何批判的支持。

相較之下，接受傳統的心理諮商或與父母談心時，青少年常因為覺得尷尬或擔心被貼標籤而不敢說出真心話，但AI 同伴提供的私密空間能讓青少年探索自身的情緒、學習調適策略。必要時，AI 同伴也能在孩子出現嚴重問題時，立即通知他們信任的大人或醫療專業人員，適時提供協助。

（本文摘自《AI分身時代》作者：約瑟夫．布萊德利, 唐．泰普史考特 譯者：吳凱琳)

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