健康養生專家靠AI複製的「數位分身」逆轉糖尿病 瘦了18公斤沒用猛健樂

數位孿生：個人化醫療的現在進行式

醫療專業人員和科技領袖一直倡導個人化醫療，但是在多數情況下，真正能落實這個理念的工具相當有限。現在，隨著所謂「數位孿生」與AI 健康助理問市，我們終於有機會發揮個人化照護的潛力，藉此提升整體健康，延長健康壽命。

健康養生專家戴夫林・唐納森（Devlin Donaldson ）於2018年中風並確診第二型糖尿病。多年來他苦於傳統療程藥效有限，最終決定求助精準醫療公司Twin Health，尋求轉機。

本文摘自《AI分身時代》

Twin Health 為唐納森打造代謝系統的虛擬複本，並利用先進AI 工具進行分析，模擬身體在不同治療情境下的反應，然後預測各種治療方式、生活習慣模式，以及不同搭配的成效。

透過「全身數位孿生」（whole body digital twin ）技術，Twin Health為唐納森量身制定個人化健康計畫。針對他的獨特需求，仔細擬定飲食調整計畫、運動方案與用藥建議。此外，他還訂閱該公司的持續監測方案，追蹤血糖、心率和活動模式等重要健康指標。

唐納森嚴格遵循這套個人化計畫，代謝狀況與生活品質都有顯著改善。他的血糖波動趨於平穩，精神更勝以往，體重減輕十八公斤，更關鍵的是，低密度脂蛋白（ 壞膽固醇）、三酸甘油酯和發炎指數也跟著下降。

唐納森執行Twin Health 的健康計畫三年後，成功讓糖尿病獲得緩解。他沒有服用極度熱門的猛健樂（Mounjaro）、胰妥讚（Ozempic）、瑞倍（Rybelsus）和週纖達（Wegovy）等司美格魯肽類藥物（semaglutide），也沒有服用其他糖尿病藥物。他將自己的進步歸功於Twin Health 團隊不間斷的支持，以及在AI輔助下持續調整健康計畫。

心臟病、呼吸系統患者也可用

數位孿生的潛力遠不止於管理代謝疾病和體重。在心臟科，醫師可以運用數位孿生來模擬藥物對心臟功能的影響，為特定患者找出最有效的治療方案，同時避免不良反應。

同樣的，對於氣喘或慢性阻塞性肺病（COPD）這類呼吸系統疾病的患者，數位孿生技術能預測環境因素或藥物變化對呼吸功能的影響，讓病患主動管理病情。

（本文摘自《AI分身時代》作者：約瑟夫．布萊德利, 唐．泰普史考特 譯者：吳凱琳)