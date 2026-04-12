1表看十年來好市多股價表現 專家：「護城河效應」提升股東報酬

好市多的網路效應護城河

網路效應是指，隨著使用者數量增加，公司對現有和潛在客戶的價值也隨之提升。舉例來說，臉書的會員愈多，它對廣告商的價值就愈高。廣告商提供的商品與服務愈多，臉書吸引的使用者就愈多。

好市多也是個有趣的案例：會員愈多，消費性產品公司就愈渴望在好市多上架。鄰近的好市多貨架上商品愈豐富，消費者就愈可能前去購物，並對體驗感到滿意。這就是為什麼好市多過去十年來營收年均成長8.5％，現在已經達到約2,500億美元。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

護城河賦予公司力量，使它們能從顧客身上獲得更高的定價。這對股東報酬來說非常重要。記住，更好的定價會帶來更高的利益率，更高的利益率創造更高的盈餘。由於股票的估值是以盈餘的倍數來衡量，也就是本益比（P/E），因此護城河能推動股價上漲。

營業利益率提升

以好市多為例，公司已能對供應商施加影響力，將營業利益率（ 營收－銷貨成本－營業費用＝營業利益）從2019 年的4.1％，提升至2024 年的4.5％。你可能會說，0.4 個百分點，也就是千分之四，聽起來只是四捨五入的誤差，有什麼大不了？其實這一點點非常重要。

我們來算一下：好市多2024 年預估營收為2,550 億美元。如果營業利益率沒有提升，仍維持在4.1％，那麼營業利益將約為105 億美元（2,550 億的4.1％）。但是實際上，2024 年的營業利益約為115 億美元（2,550 億的4.5％），相差10億美元。

但要記住，股票的估值是用盈餘的倍數來衡量，也就是本益比。以好市多為例，用過去12 個月的盈餘計算，本益比為54 倍，通常寫成54x。

因此，額外增加的10 億美元營業利益，為股東帶來的額外價值大約是540 億美元（10 億美元 × 盈餘的54 倍）。（ 附註：營業利益會因稅收及其他項目而減少，例如資產處分的損益，因此它並不是淨利。因此，將本益比應用於營業利益的方式，可能會略微誇大實際情況，但在概念上能清楚傳達我們的觀點。）

如果與2014 年相比，差異更為驚人。當時好市多的營業利益率是3.8％。如果以2014 年的利益率計算2024 年的營業利益，差額就會是18 億美元，表示每年額外有18 億美元的利潤。此外，若將本益比套用在這項營業利益的增加上（54 ×18 億美元），那就是為股東額外創造了970 億美元的價值。

我要強調，本益比54 倍會隨著股價的漲跌而改變。這對所有公司都成立。當股價上升時，本益比必然上升，這是基本的數學；當股價下跌時，本益比也必然下降。在本書付梓時，好市多的54 倍本益比，用許多標準來衡量都算是偏高。

但是有些投資人，是以預測盈餘或未來盈餘來計算本益比。如果預測盈餘很高，就會拉低本益比，看起來就沒那麼昂貴，甚至可能是買進機會。根據過去一年的股價表現，投資人還是認為好市多值得買進，如圖13.1。

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)