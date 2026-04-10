勞退60歲打8折領還是65歲領全額？這年紀「黃金交叉」曝光…活過才回本

台灣勞保老年年金制度在2026年迎來兩項重大里程碑。

隨著漸進式調整機制到位，法定請領年齡今年正式調高至65歲；與此同時，為了抵抗近年來持續攀升的通膨壓力，勞保局預估於5月啟動物價連動機制，針對特定6個年度請領的退休勞工，調升給付金額約6.46%，預計將有78萬人受惠。

法定請領年齡達65歲 提前領最多打八折

回顧《勞工保險條例》的規定，勞保老年年金自2009年開辦以來，便設定了每兩年提高1歲法定請領年齡的漸進機制。

至2026年（民國115年），這項調整正式抵達65歲的最終目標。

不過，勞保同樣提供提前請領的彈性選項，勞工可選擇提前最多5年開始領取「減額年金」，代價是每提前1年將扣減4%的給付，提早5年等同於打八折。

提早領還是正常領？專家曝83歲黃金交叉

面對退休金縮水與延後請領的抉擇，許多準備退休的民眾常陷入猶豫...

理財專家對此提出了「83歲黃金交叉」的試算模型：如果勞工選擇在60歲提早領取打八折的年金，雖然每月入帳金額較少，但因為提早領了5年，在65歲時已經先累積了一大筆現金。 若另一位勞工選擇撐到65歲才領取全額，大概要經過近20年的時間，也就是活到約83歲左右，總領取金額才會追平並超越提早領取的人。

比較項目 60歲提早請領 65歲正常請領 每月給付金額 打八折(每月金額較少) 領取全額 初期時間優勢 提早領5年，65歲前已多領一筆資金。 需多等5年才能開始領取。 83歲黃金交叉 83歲前總額較多，活過83歲後將被超越。 領約20年(約83歲)總額才會追平並超越。

因此，專家建議勞工可評估自身健康狀況與投資理財能力，若具備年化報酬率4%以上的投資管道或健康一般，提早入袋是不錯的選擇；若家族具備長壽基因，則正常請領能獲得更長遠的抗通膨保障。

抗通膨機制 6個年度退休族給付調升6.46%

除了請領年齡改變，已經退休的勞工最關心的就是「抗通膨加薪」了。

因為近年物價漲太兇，CPI累計漲幅已經超過5%的門檻，所以勞保局預計在2026年5月啟動調薪機制。

只要你是在2011、2012、2016、2017、2018以及2022這6個年度開始領勞保年金，給付金額預計會調高6.46%。 這筆多出來的錢會在6月底入帳，到時候存摺上會分開顯示「原本金額」跟「加發金額」兩筆，等到7月就會直接合併成一筆總金額。 舉例來說，如果原本每個月領20000元，調高6.46%後，每個月就能多拿約1292元，讓退休生活多一點補貼。

勞保國保年資可併計

另外，很多人也會擔心勞保年資不夠的問題...

勞保局特別解釋，如果你的勞保年資單算不到15年也別緊張，只要把國民年金（國保）的年資湊在一起，加起來有達到15年的門檻，到了65歲一樣可以同時把勞保和國保的退休金領出來，權益完全不會縮水。

且請領勞保退休金沒有一般規定「要在5年內提出」的時效限制，就算晚了幾年才去申請，資格也不會被取消。

簡單來說，勞保的保費有八成都是老闆和政府幫忙出，自己只要負擔兩成，真的是上班族CP值非常高的社會保障。