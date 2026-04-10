童子賢：不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

持續戰亂的伊朗與荷莫茲海峽衝突引發全球能源危機，造成能源價格飆漲，能源供應不穩定，我近期常被問起如何看待時局。

截至目前為止，危機難以善了：美國總統川普持續放狠話威脅伊朗，但伊朗回應以強硬態度，並且刻意擴散危機，雖最新消息是美伊將停火兩周，但危機仍尚未完全解除，台灣遠在地球另一端，戰爭砲火可以遠離，但能源危機無法遠離。

從另外一個角度看，「台灣不應浪費這場能源危機」，應該藉危機來檢視能源政策的完整性、妥當性，而不宜以阿Q態度嘲諷「反正全世界都面臨危機」。

目前台灣面臨比別的國家更大考驗，因為台灣過去十年採取「大量使用天然氣發電」的曖昧政策，想要廢核又想要減碳，但是經過俄烏戰爭與伊朗戰爭的四年考驗，已經證明了天然氣是能源韌性最差、供應最動盪、也是很昂貴的能源選項。過去十年廢核、增天然氣的所謂「能源轉型」徒有口號，並非好的轉型政策。檢視過去十年執意要廢核，但是台灣地狹人稠綠能擴建困難，因此廢核之後電力缺口無法彌補，才使得天然氣用量激增（2015年使用30%，2026年使用50%）。

到了2026年的今天，台灣天然氣使用的比例遠大於鄰國，這讓台灣危機更沉重，讓台灣優勢被抵銷，也讓台灣電力更不穩定。我因此給一個小結論：戰爭若無法馬上結束，台灣會面對比南韓、日本更嚴重的電力挑戰。

全球能源危機中，東北亞的南韓、日本、台灣其實都備受考驗，因為 一、這三個國家都先進與高度工業化，民生與產業亟需電力來維持；二、三個國家都極度倚賴貿易驅動經濟，尤其是出口貿易；三、這三個國家都缺乏自主能源。尤其三個國家都屬地狹人稠綠能拓展不易。但台灣的高度依賴天然氣使得台灣的困難比日韓更嚴峻。

而台日韓之間還存在一層微妙而隱性的競合關係，因為產業重疊，彼此有局部合作，但也存在競爭，尤其在資訊電子的半導體、零組件與精密機械產品上，更是存在競爭現象。因此電力的挑戰程度不一，可能讓競爭力此消彼漲。

在這場危機中，某些工業化國家是天之驕子，誠可羨慕，他們在能源上具自主性，這波危機可以輕騎過關甚至大賺一筆：比如澳洲擁有龐大高品質的煤礦，比如法國發電70%仰賴充沛核能而對天然氣的依賴只有3%（歐洲電網相連，法國常出口核電賣給德國），比如美國目前盛產石油與天然氣而且位居全球第一，加拿大則是全球第四，加拿大石油出口正賺取大筆外匯。上述這些國家的能源條件遠較台灣、南韓、日本優越，而我們只能依靠正確的政策來規避危機。

若我們觀察各國的電力狀態，數字是會說話的，過去12個月電力分布情形：南韓使用30.4%核能、29.1%燃煤、26.1%天然氣。日本使用9.5%核能、27.6%燃煤、 31%天然氣（日本岸田文雄首相在2022年宣布到2030年日本核能要恢復達到22%，而繼任的首相也都支持這個政策）。

台灣則在2026月1月達到「非核家園」狀態：已經讓核電歸零了，但台灣使用了31.3%燃煤、與高比例達50.2%天然氣。台灣發電使用燃煤+天然氣（石化燃料）高達81.5%，南韓則是55.2%，日本是58.6%。我認為天然氣是一個多年來價格、供應極脆弱的能源選項，因此「天然氣使用每增加一個百分點，發電危機性就增加一個百分點」，因此台灣不適合以「反正全球都有危機」的阿Q式思維來看待危機，而應該務實檢討未來的能源政策，因為台灣面對的危機會比別人更大，產業處在「步步驚心」供電「步步危機」狀態。

最近報載經濟部龔部長承認，每一艘船的LNG（液化天然氣）已經比以往貴上10億台幣，這還只是以價格上漲50%估算，若是戰爭不趕快結束，則天然氣價可能還會繼續飆升。

如果大家不健忘，曾經在2022年俄烏戰爭期間，天然氣價格半年內飆漲了四倍，這個巨幅漲額曾讓台電一年慘吞數千億台幣虧損。

不止台灣，當年法國總統馬克宏與德國總理蕭茲都曾難以忍受昂貴天然氣，以致公開批評美國天然氣廠商趁火打劫價格上漲太誇張，讓富裕的歐洲都難以承受。而2022年法國只用了8%的天然氣來發電，這8%的價格高漲讓法國都貴到難以承受，受此教訓，法國在2026年把天然氣占比降低到3%。但是檢驗一下台灣，現在台灣發電使用了50%的天然氣，因此我說台灣會面臨比別的國家更嚴峻的考驗。我們試算一下，大量擴張天然氣使用，使得台灣一年至少需要進口400艘船的LNG，現在每艘LNG要貴上10億台幣（或許會更高），戰爭再不結束，則台灣會額外背負一筆「面目可憎」的天然氣費用，而且是天文數字。

不爭的事實，天然氣是能源選項中歷來價格波動最嚴重的項目，在各種危機中也是供應最不穩定的項目，其能源韌性極差。LNG的特性使得它難以在台灣大量作安全儲存，台灣的存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。能源韌性如此之差，理應只作輔助，很少有仰賴進口LNG的國家把天然氣作為發電主力選項。

因此我必須再一次作為天然氣 一、容易造成安全存量危機（天然氣只能有11天的存量，而石油是90天存量、燃煤30天，核能是540天存量）；二、價格波動最大（近年曾飆漲50%至400%，其他如核能與太陽能則相對價格穩定）；三、排碳汙染依舊嚴重（天然氣的乾淨程度有限，其發電汙染是燃煤的60%，相較於核能、風力、太陽能、水力發電是不排碳的，天然氣遜色很多）。

風聞台電正申請重啟已廢棄的麥寮火力發電廠，感覺目前可以發電就要拿出來用，這是相忍為國，應付短期，但長期而言這絕對不是好政策。

因為台灣的發電汙染已經比其他工業國家嚴重許多（歐盟27國乾淨發電比例是71%，台灣乾淨發電只有15%，而中國大陸乾淨發電已達到41%）。麥寮火力發電廠、興達火力發電廠、台中火力發電廠在環境保護人士眼中都是惡名昭彰的，都是連續五年列名聯合國環境組織評價全球最嚴重汙染源的前500名之一。

如今無奈重啟麥寮與興達發電廠，在缺電與汙染及昂貴價格之權衡十分痛苦，就像古詩所說的「醫得眼前瘡，剜卻心頭肉」，很容易顧此失彼。

長期而言，增加核電選項可以增加能源韌性，應是可行的政策，因此台灣必須關切全球目前因應氣候變遷與AI用電而興起的「返核」潮流，台灣應該讓核能發電來幫忙，才能舒緩發電的能源困境。

我觀察歐盟與瑞士都是「核綠共存」的，因此能夠減少對天然氣的依賴。歐盟長期發展綠電，但也重視核電，目前歐盟發電中使用23.5%的核能，瑞士也使用30.5%的核能，這就是歐盟與瑞士務實之處，兼顧了環境保護與能源穩定。而也正是目前日本、南韓、美國、中國大陸目前推動中的務實政策，「重返核能」在全球蔚為潮流。因此我說「台灣不應該浪費這場能源危機」，若能學得教訓，調整政策，傾向務實，則是產業之福、全民之福。但若是無法自這場危機中吸取經驗，則未來的考驗不會僅止於2026年的荷莫茲海峽危機。（本文由和碩董事長童子賢口述，記者王郁倫採訪整理）