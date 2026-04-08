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年收500萬不敢生小孩？竹科夫妻列「7大開銷」網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨在新竹年收500萬根本無法養小孩。不過多數網友並不買單，吐槽夫妻倆缺的不是錢，而是理財觀念，應先檢討奢侈的消費習慣。示意圖／ingimage
原PO抱怨在新竹年收500萬根本無法養小孩。不過多數網友並不買單，吐槽夫妻倆缺的不是錢，而是理財觀念，應先檢討奢侈的消費習慣。示意圖／ingimage

新竹科學園區薪資水準普遍較高，但生活成本與房價也相對驚人。近日，一名在竹科工作的網友發文感嘆，自己與老婆雙薪年收高達500萬元，卻完全不敢生小孩，他列出兩人每個月的各項開銷，扣除後所剩無幾，直言「在新竹，年收500萬根本不是有錢人」。不過，開銷曝光後卻引發大批網友吐槽，認為根本是過度消費。

這名網友在Dcard感情板以「想生小孩，但老婆覺得家庭收入不夠」為題發文。他表示，夫妻倆在竹科工作，年薪加起來雖然有500萬，但扣掉綜合所得稅約85萬與勞健保10萬元後，實拿大約是400萬元，換算下來每個月平均可支配收入約為33萬元。

原PO詳細列出了兩人的每月基本開銷，包含：

1.進口歐洲車車貸：3萬（車價350萬零利率分期）

2.兩人伙食費：2.5萬

3.關新路房貸：9萬（45坪房價約3400萬，貸七成）

4.出國與過生日攤提：2.5萬（一年出國兩次共30萬）

5.兩人保險費：1萬

6.水電瓦斯與管理費：1萬

7.孝親費：5萬

光是上述「不敢省」的開銷，每個月就高達23萬元，33萬扣除後僅剩10萬元。

如果以為每月10萬元足夠養小孩，原PO繼續列出兩人的「額外花費」。他表示，自己每年會固定買一支勞力士手錶，預算抓50萬（月攤4.2萬）；老婆一年會買2到3個名牌包，預算約25萬（月攤2.1萬）；再加上每個月捐款給流浪貓狗5千元，以及每個月抓2萬元的娛樂、服飾、醫療與紅白包等雜費。

零零總總加起來，兩人每個月的總支出高達31.8萬元，等於月薪33萬實際只剩下1萬多元。原PO無奈表示：「對，年收500萬，存不到什麼錢。在新竹，年收500萬不是有錢人，完全不敢生小孩。」

貼文曝光後，多數人對此並不買單，甚至批評原PO是在無病呻吟或變相炫耀：「每年一支勞力士跟三個名牌包，你跟我說這叫基本開銷？」、「你不是養不起小孩，你只是不想放棄現在奢華的生活品質」、「這理財觀念真的別生了，賺一億也不夠你花」、「把買錶和包包的錢省下來，都能養兩個小孩了」。

更有內行網友點出盲點：「同樣是年收500萬，別人可能買的是一般國產車，房貸少繳一半，每年省下的奢侈品開銷直接拿去投資。你花的是辛苦錢，別人花的是零用錢，問題一直出在財商，而不是收入高低。」多數網友建議，若真想生小孩，勢必得在消費習慣上做出取捨，而非一味抱怨大環境。

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