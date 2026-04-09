《「我是有錢人」迷思792》怕股市震盪而不投資 小心高通膨將會慢慢吃掉你的資產

最近，包括台股在內的全球股市，幾乎都是隨著美伊戰爭的趨於緊張或和緩而大漲及大跌。許多筆者的朋友，都紛紛大嘆：「川普投顧」的不確定性如此之高，投資又該如何因應呢？所以，個人想在此一次性地，向投資理財大眾解說清楚。

中東局勢持續緊張 投資人勿抄底

事實上，包括知名經濟學家、安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian），近日也對當前市場發出嚴厲警告，呼籲投資者切勿盲目「抄底」。

而他所持的理由是：「隨著中東局勢持續緊張，油價上漲正引發連鎖經濟反應，市場必須正視『需求衝擊』可能蔓延至整個經濟體系的風險。且過去一個月，美股持續下跌，道瓊工業平均指數與那斯達克100 指數已正式進入技術性回檔區間。

伊爾艾朗認為，即便市場已出現顯著跌幅，投資人仍嚴重低估了地緣衝突帶來的長期經濟風險」。而摩根大通董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）也警告，美國經濟正面臨日益嚴峻的風險與挑戰，市場需警惕潛在的經濟動盪。

甚至更有專家認為，當美國由「K經濟」，轉變為「E經濟」之下，正預告著美國經濟可能面臨衰退的命運，且也很好解釋，為何美國經濟依舊維持強勁，但其他國家則因為高物價、高通膨所苦。

美國經濟也有負面影響

只不過，物資短缺的問題，不可能不「西移」，連能源自足的美國，也將無法倖免。例如安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗就表示，全球對伊朗戰爭的衝擊正嚴陣以待，美國雖然具有源自給自足，以及經濟實力較強的優勢，暫時能免於承受此刻，正在打擊亞洲和歐洲的供應短缺問題，也尚能應付戰爭觸動能源價格上漲和借貸成本升高的挑戰，但這不表示美國經濟就能豁免於戰爭的負面衝擊。

再例如最近，華爾街資深策略師Jim Paulsen，也丟出一個很關鍵的警告—他自創的「沃爾瑪衰退訊號（WRS）」已經飆到2008年全球金融危機以來最高。而這指標代表當Walmart這種平價零售股表現，開始狠狠輾壓奢侈品類股時，將不是企業變強，而是「人開始變窮、變的更加保守」。

連國際貨幣基金（IMF）的總裁「喬治艾娃」，也在4月6日表示，如果沒有美伊戰爭，國際貨幣基金原本預計隨著世界各國經濟，持續從新冠疫情中復甦，2026年與2027年全球經濟成長的預測，將小幅上調到3.3%和3.2%。然而，如今幾乎所有的預測，都通往「物價上漲」和「經濟放緩」。

戰爭拖愈久 企業陷惡性循環

更有分析認為，「如果美伊戰爭無法在短期內結束、能源危機與高通膨，進一步成為常態。那麼，所有企業都會落入「成本都將增加、失業率上升、消費力下降，並進而導致企業業績下滑」的惡性循環。

又例如供應管理協會（ISM）在4月6日所公佈的數據顯示，非製造業指數已由2月的56.1，降至54.0，低於市場預期的54.9，雖仍高於50的景氣擴張門檻，已顯示服務業持續擴張但速度放緩。

華爾街最怕通膨 聯準會降息夢碎？

且有媒體分析指出，「華爾街現在最怕的不是滿天飛的導彈，而是『停滯性通膨』。因為美國10年期公債殖利率，已經從戰前的3.962%，往上爆衝到4.362%，創下多年來的新高。這代表債券市場的超級大戶們開始相信，通膨這頭巨獸又要被高油價喚醒了，大家原本期盼聯準會今年會大降息的夢想，可能瞬間直接蒸發」。

除了地緣政治可能引發的長期經濟衰退風險之外，「美股估值過高」，也是很多專家看空美國股市的一大理由。根據《Barron’s》的報導，美股雖然表面估值尚可，但實際上可能「比看起來更昂貴」。其原因就在於：會計處理、結構性利潤變化與政府支出，共同「美化」了企業盈利。

美股沒落？人民幣變全球儲備貨幣

事實上，除了以上的「看空美股論」之外，一直以來，有關看衰美元及美債的論點，可以說更是陳篇累蠹。遠的不說，前一陣子就有一位哈佛的教授再次預言，人民幣將在5年內，成為全球儲備貨幣。

關於美元及美國霸權沒落的說法，有舊聞（根據標普全球評等公司S&P Global Ratings發布的報告，全球138個國家今年的政府舉債金額預估將上揚3%至史上最高的12.3兆美元、進而帶動總負債金額達到破紀錄的76.9兆美元，貝森特2月20日接受彭博社專訪時表示，基於通膨率居高不下以及聯準會(FED)量化緊縮(QT)計劃等障礙，現在討論提高長天期公債發行比例還太早。

FRED網站顯示，根據白宮預算管理局(OMB)2月27日公布的統計數據，2024年美國聯邦利息支出GDP佔比自2023年的2.37794跳升至3.02103、創1995年以來最高，逼近1991年所寫下的3.15758史上最高紀錄。根據美國財政部公布的數據，2025會計年度前四個月(2024年10月至2025年1月)預算赤字年增58%至395.85億美元、創歷年同期最高紀錄。

馬里蘭大學經濟學家Peter Morici2月11日在MarketWatch撰文指出，美國公共部門舉債、商業投資和新屋開工相關金額目前已超越美國企業、家庭儲蓄，美國透過美元的全球儲備貨幣地位以及人工智慧(AI)領域的實力向外資出售美國公債並吸引大量外資投資AI領域、藉由龐大的經常帳赤字填補預算缺口。

Morici表示，美國若因貿易戰而遭到孤立、經濟成長將因而放緩，當然也有新聞指近期美、伊戰事的持續無法順利落幕。但筆者認為，不論是「美國經濟衰退」，或是「美元（美債）末日」的分析，固然都是非常有道理的。只是個人依舊建議投資人，可千萬不要因為這些短、中、長期的市場與經濟的隱憂，而放棄持續進行投資的動作。個人所持的理由如下：

資金往哪裡跑？股票反而打敗通膨

首先，若真有嚴重的通膨發生，請問投資人不繼續投資，如何能讓資產增加的幅度，大過於通膨的增幅？

其次，有關美國或美元霸權的墜落，它絕對不會是「過去式（已經跌落神壇）」，最多只能算是「現在進行式」而已。且這個「現在進行式」的時程，可能會非常漫長而久遠。

也就是說，就算美國正朝此路上走去，也並不代表它已徹底垮台、不具任何投資相。因為從「瘦死的駱駝比馬大」的角度來看，投資美國並非就會立即「灰飛煙滅」，而是一場「緩慢進行式」。

特別是當全世界，目前還沒有出現一個立即能夠取代美國的更佳投資標的前，在市場「相對」，而非「絕對」的影響，以及市場預期FED很有可能透過升息，以壓制通膨之下，美元（包括以美元計價的）資產仍將是市場較為「買單」的標的。

再者，儘管戰爭變數大，固然投資很有風險。但，就算美股不行，請問還有其他國股市，可以從戰爭紛擾及經濟衰退的影響中「幸免於難」的嗎？且更重要的是：根據過去的歷史經驗顯示，每當世界越亂，資金就越往美國跑。

舉例來說，聯合國開發計畫署在3月31日所發佈的最新研究報告中，警告美國與以色列針對伊朗的軍事行動，恐為中東地區帶來高達約1200億至1940億美元的經濟損失。報告強調，即使衝突在短期內結束，將近2000億美元的經濟損失，其衝擊仍將長期影響區域發展，甚至吞噬阿拉伯國家原本的經濟成長動能。

且假設未來通膨確定成真，最能打敗通膨的資產，將會是股票，而不會是傳統認為的不動產或是債券。例如根據聯準會2025年的最新數據顯示，前0.1%的極富裕階層有55%的資產，集中在股票與共同基金，房地產佔比不到10%。反觀後50%的階層，卻有高達50%的資產壓在房地產，股票比例僅約5%。這並非富豪不買房，而是因為他們的財富成長引擎來自股票，讓資產隨企業成長翻倍，而非僅靠房價上漲。

筆者堅信，就算股票市場真的會因為經濟衰退而大跌，但只要定期投資、向下平均分散投資成本，待市場由跌反漲、指數回歸向上之際，投資人至少都能穩穩地賺取稍高，或至少是相等的市場報酬，而不是坐等通膨，蠶食鯨吞掉個人或家庭的財富。

這也是為什麼，個人會在此時建議所有投資大眾：與其擔心全球股市大跌而產生虧損，還真的不如「繼續以定期定額的方式投資股市，以累積更多資產」。

因為其理由非常簡單，「持續投資」是為了讓資產，不被通膨吃乾抹淨，且還能夠增值的基本；且定期投資，也可以避免投資人因為市場大跌、總想「買到最低點」的心理，而永遠無法「真正買進」。只是在投資標的的選擇上，投資人必須要更加小心謹慎而已。

特別是自開戰以來，就不時傳出川普周圍親近人士，有利用「內線」之便而大舉獲利的新聞。雖然後續都未經證實，但這也是在告訴一般投資大眾一個不變的道理—投資市場本就無時無刻，存在著圈外人士不可得知的內線交易。

所以可以這麼說，想要順利猜對金融市場漲跌的行情，根本是難上加難。一般投資大眾只能以長期投資趨勢的角度，做為投資決策的依據，而不是努力猜測短線投資獲利標的。

因為，就算是景氣差的時候，也一定會有業績表現亮眼的產業或個股。特別是如果投資的，是市值型ETF時，投資人所獲得的投資績效，永遠都會是市場表現最佳的產業及標的。

就以台股為例，儘管台灣經濟景氣，並不是靠各行各業所共同推動，而只是偏重於當下最紅的AI產業出口佳績所帶動。但是，由於市值型ETF的投資標的，都是集中在些類股之上，投資人是完全可以順著市場的走勢而獲利。

當然，一旦全球經濟嚴重不景氣，或是金融市場大幅波動，就算是好股票，也不可能不隨之下跌。但相對於前景差的股票而言，具有實績的股票總是能有「少跌」或「抗跌」的效果。

若投資人想要在短、中期，讓資產更具爆發力，個人比較看好「軍工股」。值得一提的是：這些武器能不能打勝仗不敢說，但至少，各國投入國防預算的金額，將會持續大增。

例如包括北約等國，未來全都要擴軍（拉大國防在國家預算中的比重）。就以美國為例，前幾日就有媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）已公佈他心目中2027年的國防預算草案，並大聲呼籲國會批准，自第二次世界大戰以來，美國最大規模的造艦潮。而除了軍工股之外，個人認為其他最受影響的類股，將是極度需要科研及人力資本投入的產業。

黃金遭到「變現套現」

至於向來，就被視為「最佳抗通膨」標的的黃金，最近之所以不漲反大跌，專家認為最主要是因為在匯率重壓之下，少數國家為了緩解危機而進行的「變現套現」。

但是，亦有媒體報導，「儘管2026年初各國央行黃金儲備成長較去年放緩，但囤積黃金的趨勢似乎已成定局。報告總結道，2月份「似乎表明，在1月份的平靜之後，各國央行的購金行為出現反彈，凸顯各國對黃金在儲備中作用的重視。

瘋買黃金要再三考慮

筆者想要再次提醒，想要投資黃金的投資人的是：首先，投資實體黃金、金飾、黃金基金、ETF與期貨等的概念完全不同。簡單來說，買金飾只是好玩及好看，根本沒有任何投資價值可言；至於基金、ETF或期貨，頂多是投資黃金相關開發產業，或僅僅是衍生性金融商品而已。至於各國央行所持有的，全都是實體黃金，而不是以上所提到的任何黃金相關標的。

其次，實體黃金沒有利息，且自行保存、儲藏並不容易。民眾若想從黃金存摺中，提領出實體黃金（條款）時，還需補繳「賣出價差」與「運費」，且條塊一經提領，即不得再存回銀行。所以，民眾是否真的要跟著各國央行「瘋買黃金」，恐怕還是得再三思考一下了。