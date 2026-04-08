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沒開冷氣電費還是貴？揪出家中「3大吃電怪獸」…神明桌燈泡竟是元凶！

聯合新聞網／ 綜合報導
台電與節能專家點名家中3大隱形吃電怪獸，包含保溫電器、待機設備與神明桌燈泡，提醒民眾改變用電習慣以守住荷包。示意圖／Ingimage
台電與節能專家點名家中3大隱形吃電怪獸，包含保溫電器、待機設備與神明桌燈泡，提醒民眾改變用電習慣以守住荷包。示意圖／Ingimage

明明已經盡量少開冷氣了，為什麼收到電費單還是會被嚇一跳？雖然近期民生電價拍板凍漲，但在物價飛漲的時代，守住荷包依然是大家的共同目標。

事實上，除了冷氣和舊冰箱之外，家裡還潛伏著許多你可能從未注意過的「吃電怪獸」。根據台電與節能專家的最新分享，這些怪獸大致可以分為3種類型，快來看看你家是不是也中了招！

第一類：惦惦吃三碗公的保溫型怪獸

這類家電最大的特徵就是需要長時間維持熱度，被台電點名為「穩定進攻型」的耗電元凶。最常見的代表就是電熱水瓶、儲熱式電熱水器，以及總是處於保溫狀態的電鍋。

為了讓民眾隨時有熱水喝或有熱飯吃，這些電器會不斷重複加熱來維持溫度，等於24小時都在燒錢。

專家建議，如果想省電，電熱水瓶可以考慮加裝定時器，或是在煮沸後將熱水倒入傳統保溫瓶中存放；至於儲熱式電熱水器，則建議在洗澡前半小時再開啟電源，洗完即關閉，長時間下來省出的電費絕對讓人超有感。

第二類：關機還在偷電的低調隱藏型怪獸

機上盒與音響等電器關機後仍會消耗待機電力，建議改用具備獨立開關的延長線，徹底斷電以節省荷包。（本報資料照片）
機上盒與音響等電器關機後仍會消耗待機電力，建議改用具備獨立開關的延長線，徹底斷電以節省荷包。（本報資料照片）

許多人以為按下遙控器關機就沒事了，其實很多電器即使沒有在運作，只要插頭還插著，就會持續消耗「待機電力」。這類低調偷電的小怪獸包含了數位電視機上盒、音響設備以及噴墨印表機。

辨識待機電力最簡單的方法，就是觀察機器關閉後是否還會亮著小紅燈或顯示時間。

雖然單一機器的待機功率不高，但全家累積起來也是一筆不小的開銷。最有效的破解妙招就是將它們集中插在帶有「獨立開關」的延長線上，出門或長時間不用時順手切斷開關，不僅省電也更安全。

第三類：意想不到的神明桌燈與高熱家電

神明桌傳統燈泡與高熱家電堪稱隱形吃電怪獸，建議改用LED燈泡並提升使用效率以節省電費。示意圖／Ingimage
神明桌傳統燈泡與高熱家電堪稱隱形吃電怪獸，建議改用LED燈泡並提升使用效率以節省電費。示意圖／Ingimage

除了常見的客廳與廚房家電，不少網友與水電師傅都曾點名家中一個超級隱形的吃電怪獸，那就是「神明桌的常亮燈泡」。許多傳統家庭的神桌會使用老式的白熾燈泡（鎢絲燈），這種燈泡耗電量極大且24小時不間斷發光發熱，兩個月累積下來的度數非常驚人。只要將其更換為省電的LED燈泡，電費就能瞬間大幅下降。

此外，會產生熱能的「高功率家電」如吹風機、烤箱、電磁爐與熨斗，也是吃電大戶。

專家提醒使用這類電器時要注意效率，例如洗完頭先用毛巾將頭髮盡量擦乾再吹，不僅能縮短吹風機的使用時間，也能輕鬆達到節能效果。

趁著下一期電費帳單來臨前，不妨花個10分鐘巡視一下家裡的插座與保溫電器，隨手改變幾個用電習慣，就能輕鬆揪出這些隱藏的薪水小偷！

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