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想買車狂被勸退！菲女狼靈魂拷問有車族全語塞：聆聽初心就好

聯合新聞網／ 菲女狼
菲女狼想買車屢遭勸退，卻發現有車族根本捨不得放棄開車。示意圖／Ingimage
菲女狼想買車屢遭勸退，卻發現有車族根本捨不得放棄開車。示意圖／Ingimage

先前一直很想買車，也特地問了幾個有在開車的朋友。得到的答案幾乎一樣。

開車很浪費錢，停車費、油錢，每個月都是一筆不小的開銷。如果沒有「真的需要」，不要買。

十幾年前，曾經有過兩年上下班開車的日子。手握著方向盤的那種感覺很奇妙，好像人生也似乎掌握在自己手上。後來久沒開車了，也不太敢開。

但這兩年，那個念頭又回來了。想再買一台車。

只是，每次講到這件事，身邊的人都會勸退。

於是反問他們，「那你現在，其實也沒有一定要開車的理由啊，為什麼還是開？」對方愣住。

再問，「如果叫你不要開車，把這些錢省下來，你會考慮嗎？」幾乎每個人都搖頭。

不行。車開習慣了，沒有車就像沒腳。

人常常是這樣。對自己，是習慣與依賴；對別人，卻變成理性與建議。

所以有些問題，其實不需要問太多人，聆聽自己的初心就好。

有人跟我一樣，一握方向盤，就有好像掌握人生的錯覺嗎？

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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