股市報酬最強勁月分是「它」個人退休金帳戶成市場買盤動能

4月。歷史上，4月是股市報酬最強勁的月分之一，自從1957年標普500指數成立以來，4月的平均報酬率為1.29％。4月的市場表現受到稅務因素、正面的財報結果，以及投資人情緒的影響。

與401(k) 不同的是，個人退休金帳戶可以一直提撥到4 月15日報稅截止日前。

人類普遍習慣拖到最後一刻，這個現象也反映在報稅上，結果，愈接近截止日，就有愈多資金流入個人退休金帳戶，形成市場的買盤動能，推升市場表現。與1月類似的是，4 月時企業也會紛紛開始公布財報，若這些報告結果是正面消息，市場自然就能受惠。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

最後，4月的天氣變化也不容忽視。陽光變多、氣溫升高但不至於太高，能有效提振人們的情緒。發生這種情況時，投資人、交易員與投資組合經理人更容易看到機會而非風險，進一步提升市場買進力道。

5月。這是一年中股市最無趣的月分之一。財報季已大致結束，因此缺乏財報意外與分析師修正等市場催化劑。自標普500指數誕生以來，5月的平均報酬約為負值。5月唯一明顯的季節性變化就是陣亡將士日（Memorial Day，5月最後一個星期一），這是夏季的開端，通常能略微提升投資人的情緒與對股票的興趣。

6 月與7月。當4月和5月表現強勁時，6 月通常也會延續這股力道。6 月有兩個重要事件可能推升市場：第一個事件是3月底的財報窗飾會在6月再次上演，因為第二季將於6 月20日結束。

第二個事件是羅素2000 指數（Russell 2000）的再平衡作業。這個指數包含了兩千間小市值公司。羅素2000 之所以重要，是因為它對小型公司的關注，使其成為美國經濟的風向球，也因此影響到極為重要的標普500 指數的市場情緒。

補充一下背景資訊：羅素2000 指數的年度再平衡，是指某些公司被加入指數、某些公司被剔除。再平衡所考量括市值、市場掛牌資格、每股價格、流通股數、成交量，以及某些公司治理因素。

當一支小型股被納入指數時，股價可能會飆升，因為許多機構投資人與個人投資人是指數投資人，也就是說，他們不直接買股票，而是買進追蹤指數的金融產品。這表示一旦一間公司被納入廣泛持有的指數，將引發大量買盤，進而大幅推升股價。

圖7.2顯示過去十年來，那斯達克在6 月分的報酬率。由於羅素2000成分公司多數在那斯達克掛牌，其再平衡對那斯達克的影響，遠大於對標普500 指數的影響。過去十年，那斯達克6月分的平均報酬率為4.8％，遠高於標普500 指數的同期表現。

圖7.2

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)