經濟愈差口紅銷量反而愈好？美妝品牌揭原因 聯準會前主席也提「內衣指數」

市場的季節性因素會一再重複

投資有一個神聖的真理，那就是市場具有季節性，而且這些因素會年復一年地重複出現。當然，也會有一些異常現象。

但這些季節性的變化確實存在，而且會持續發揮影響力。這些市場模式的變化有助於我們發現機會，但季節性因素更重要的角色，則是在投資人的心態中。

投資人經常被恐懼與不確定感籠罩，這是人之常情。但是如果了解到，導致市場劇烈波動的某些力量，其實是循環模式的一部分，就可以減緩非理性的狂熱或恐懼，在螢幕上一片慘綠時仍能穩定前行。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

這條神聖真理的延伸是：衡量績效與分析公司的適當時間範圍，是一整個日曆年。當你觀察市場與公司資料時，你會被淹沒在一個月、年初至今，以及一、三、五年等大量的績效數據中。

那麼，哪一個時間範圍才是恰當的？由於一年之中涵蓋了會每12 個月重複一次的季節性因素，因此一年期能夠提供你一個深入理解的基準。

這並不代表如果你持有一支優秀的股票，但是連跌六個月或是一整年都表現不佳時，你就應該賣出；而是當一年期滿時，就該重新評估這筆持股了。

季節性情緒

你會注意到，在一年中，個人情緒與市場情緒對市場的影響有多頻繁。例如聖誕節、暑假、感恩節、勞動節。最終，市場是由人所推動的，而人是有情緒的。因此，我們不難理解與受，市場本身也是極具情緒色彩的。

． 口紅指數（Lipstick Index）：

蘭黛（ Lauder）家族繼承人之一的李奧．羅德（Leo Lauder）發現，口紅的銷售量與經濟狀況呈反比。經濟愈差，口紅銷售量反而愈好。這個理論的基礎觀念是，當經濟變糟時，消費者會尋求價格低廉的小確幸；此外，口紅的銷售量可能是經濟健全狀況的領先指標。有時這個指數是正確的，有時則不然。後來還衍生出了睫毛膏指數與指甲油指數。

． 內衣指數（Underwear Index）：

這個名詞由聯準會前主席艾倫．葛林斯潘（Alan Greenspan）提出。他認為當經濟變差時，男性內衣的銷售量也會下降。背後的邏輯是，因為這些衣物不會被別人看到，所以可以延後購買，等到經濟好轉再買就好。

． 裙襬指數（Hemline Index）：

裙襬指數有多種詮釋，但是與市場關聯性最強的一種解讀是：較短的裙擺會影響交易員的情緒。在現今這個年代，甚至光是提到這樣的理論都可能被視為不恰當，也許確實是不恰當。但這個理論提供了一個切入點，讓我們用更嚴謹的方式去評估情緒如何影響市場。具體來說，情緒被激起的程度會大幅影響人們的情緒反應。

學者約奇．科恩─卡拉什（Yochi Cohen-Charash）、查爾斯．A．謝爾巴姆（Charles A. Scherbaum）、約翰．D．坎邁爾─穆勒（John D. Kammeyer-Mueller）與貝瑞．史鐸（Barry M. Staw），分別隸屬於巴魯克學院（Baruch College）、佛羅里達大學與加州大學，他們於2013 年發表了一篇研究，題為〈情緒與市場〉（Moods and the Markets），研究結果相當引人注目。

當人們心情愉快時，對未來會更樂觀；心情不好時，則對未來會更悲觀。這個概念很基本。但是如果將這個現象應用於市場就是：心情愉快時，人們會認為風險較低；而心情不好時，會認為風險較高。風險或許是影響市場決策最重要的因素。

當投資人認為市場環境的風險較低時，會更傾向於投入資金；而當心情轉差、風險認知上升時，則傾向於等待更好的價格，或乾脆直接賣出資產。最終，由情緒驅動的風險感知會影響資金流動，而資金流動是市場表現的主要決定因素之一。

最後，值得注意的一點是：情緒的激烈程度會影響行為。

與某事件相關的情緒愈強烈，人們對威脅與風險的感知也會愈強烈。

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)