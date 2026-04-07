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投資人最想領股息、非賺取資本利得 《財星》雜誌：華爾街已過時？

聯合新聞網／ 樂金文化
華爾街示意圖。圖／AI生成
華爾街示意圖。圖／AI生成

在這個階段，大多數人持股在意的是領股息，而不是賺取資本利得，而國稅局則持續無情徵稅：收入落在最高級距者，所得稅率高達 80％。

積極推廣共同基金的約翰．坦伯頓建議客戶持有快速增長、股利低或零股利的公司，來避開這項苛刻的稅收。他建議，每當投資人需要資金時，就出售部分持股，這樣資本利得稅就會更低。他這個以股票當作收入來源的觀點從未引起公眾的關注。

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》
本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

即便1950年代初期股市亮眼地反彈，讓戴維斯成為百萬富翁，但大眾依然持懷疑態度。

1954年，《財星》雜誌封面提問「華爾街是否已過時？」反映了大眾的想法。雖然美國商業蓬勃發展，但證交所仍然門可羅雀。每一百個美國人中，只有四人擁有股票。

紐約證交所裡，交易仍維持1930年代中期的緩慢步調（每日100萬股）。交易員、股票經紀人和承銷商面對大眾的無動於衷，心中滿是困惑沮喪。為了提升買氣，紐約證交所發起一個吸睛的宣傳活動，叫做「成為美國企業的股東」。

曾租借夏日小屋給戴維斯夫婦的紐約證交所主席喬治．基思．芬斯頓則發起另一個銷售宣傳活動，宣傳對象是沒買股票的中產階級，他邀請小額投資人用分期付款的方式買股，就跟買車、家具和電器一樣。

雖然紐約證交所稱這些活動一開始的迴響「大有希望」，但芬斯頓提出的「先投資、後付款」方案，只有2萬8,000人響應，活動第一年吸引的投資金額也只有1,150萬美元。

結果證明，股市上漲根本無須大眾參與。大多數人對買股持謹慎態度，但現有股東卻不太願意出售，賣的人少，價格很難降低，所以就算只有一小群買家，也會把股價拉高。

雖然景氣榮景逐漸緩解大眾對於經濟蕭條的擔憂，但通膨的警訊仍悄然降臨。從韓戰開始到結束，通膨如期降臨。軍事擴張一如既往地透過濫印鈔票來融資。

消費者物價在1950至1951年間以兩位數的速度飆升，聯準會再次使出提高短期利率的經典療法。這種療法會出現一個常見的副作用，就是先前提到的經濟微幅衰退。

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)

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