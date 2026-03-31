華爾街巨擘把情婦藏獨立客房 豪宅太美獲年度最佳房屋獎還被改建為教堂

一次經濟衰退，讓戴維斯涉足華爾街，不然他其實有從事新聞工作所需的資歷和才能，但由於在媒體業找工作沒有著落，前景不穩，所以戴維斯接受了舅子比爾（朋友稱他為「狂野比爾」）的提議，成為一名「統計員」（當時還沒有「股票分析師」這個詞）。

戴維斯夫婦在費城市中心租了一間公寓，就在著名的里滕豪斯廣場旁邊。

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

他們每週日都會跟凱瑟琳父母吃早午餐，岳父母家位於郊區的日耳曼敦，早午餐十分奢華，桌上會備有專門用來洗手的小碗。

在這些聚會中，狂野比爾是說話最快、吃得最多的人。戴維斯性格內向，他的舅子則性格外向；戴維斯謹慎小心，比爾漫不經心；當戴維斯節儉度日，比爾卻極盡奢華。

外甥路易斯．李維回憶道：「比爾賺錢是為了花錢，戴維斯賺錢是為了賺更多錢。比爾負債累累，財務狀況愈來愈緊繃，但他總能在瀕臨破產之際，靠著最新的投機之舉大賺一筆。」

經濟大蕭條中期，狂野比爾請高價建築師喬治．豪設計了一幢豪宅，名為「方影」。

1936年，方影榮獲知名建築雜誌頒發「年度最佳房屋獎」。方影配備供兒童使用的大型游泳池，還有可讓狂野比爾安放情婦的獨立客房。

狂野比爾出售方影之後，它就因挑高的設計與啟迪人心的美被改建為教堂。

狂野比爾的婚姻從未阻礙他的風流韻事。他的妻子知道他有「問題」，當時大眾認為風流成性是種病，而有婦之夫往往是這種病的無助受害者，因此對男人的婚外情普遍抱持容忍態度。

那個時代的妻子都會選擇善盡責任，不會離婚。

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)