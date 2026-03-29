中東戰爭將進入第五周 未來一周美股要觀察三大變數

你做好退休生活經濟規畫了嗎？勞動部近期發布的最新勞工生活狀況調查發現，國人對退休金來源的想像與規畫已經出現翻轉。過去，勞工退休後的生活費用來源幾乎倚賴「勞保+勞退」，但這兩年風向已經變了，儘管計畫以「勞保+勞退」為主要退休生活費用來源的人仍有4成多，相較過去的6、7成，比率已大幅下降，反而以「儲蓄」及「投資所得」為主的勞工明顯增加，尤其是碩士以上程度，或35歲以下族群，高達6成打算靠儲蓄及投資。

2026-03-28 06:00