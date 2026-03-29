全球局勢變動推升通膨 基建股吸引資金轉向

隨著伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽，嚴重衝擊全球能源供應，導致國際油價劇烈波動；亞洲市場作為波斯灣石油的主要買家，面臨巨大的能源缺口與通膨壓力。滙豐投信指出，考量到目前油價的高波動性，直接投資石油本身並非明智之舉，建議或可考慮布局同時具備對抗通膨及防禦性質的基礎建設類股。

滙豐環球基建股票基金產品經理顏誌緯指出，根據彭博資訊統計數據顯示，在近期地緣政治風險之下，基建股持續演繹「攻防合一」，再次展現其優越的防守能力和穩定性。2月華爾街有大行發表以「HALO」- (Heavy Assets, Low Obsolescence; 重資產、低淘汰風險)為主題的研究報告，指出此類企業受技術淘汰影響較低，亦有可預測的長期現金流。當中所提到基建股中的公用事業、能源管道、運輸基礎設施、通訊設備及電網等，其收益多來自長期合約與剛性需求。因此，滙豐投信認為，在通膨危機、地緣衝突或油價震盪等情境下，基建類股將能展現相對較高的防守特性。

甫剛落幕的2026年GTC大會，全球AI晶片龍頭執行長提出「AI五層蛋糕論」，最底層即是能源(Energy)，即時生成的智慧，需要即時的電力。隨著AI應用需要龐大用電，AI資料中心擴建及提升算力需求等將持續推升用電需求，帶動能源基建(如液化天然氣能源基建公司)與發電相關之電力公用事業等基礎建設類股。滙豐投信認為基建股與AI發展深度相關，享有AI長期成長紅利，因此建議投資人可將基建股納入配置，作為長期趨勢投資標的。

滙豐環球基建股票基金主要布局四大產業：與景氣連動度較高的能源基建、大眾運輸；同時配置於與民生必需息息相關的公用事業、通訊服務；其中，目前能源配置主要集中在北美，以避開衝突區為利基點，同時有望受惠能源價格上漲潛力。防禦部位則有超過50%比例配置在公用事業與通訊服務等產業，起因於產業性質特殊，能隨著通膨調高價格(如水電費、過路費等)，故不太受景氣循環影響，有效降低波動度。再加上基礎建設多為與政府簽訂的長期合約，現金流長期的可預測性較高，能帶來穩定收益機會，因此基建類股除能抵禦經濟下行風險，亦在通膨環境下，更具有較高股利、較低波動的投資優勢。