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韓股崛起 政策紅利、技術壟斷、治理改革三引擎全面啟動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
外資紛紛布局南韓股市。圖／AI生成
外資紛紛布局南韓股市。圖／AI生成

南韓股市在2025年大漲75%之後，評價面仍然比其他主要股市便宜，外資已悄悄開始重新布局。新加坡利安資金管理公司指出，南韓股市受惠於政策紅利、技術壟斷、治理改革等三引擎全面啟動。

利安資金分析，南韓不只是潮流輸出大國，還是全球半導體、國防科技、造船業的關鍵玩家。2026年更迎來關鍵轉捩點，政策紅利加碼、技術壟斷護城河與公司治理改革提速等三大增長引擎，開啟韓股價值重估的新紀元。

彭博資訊統計，南韓2026年以來已上漲33%，不但仍是亞股第一，更是全球主要股市漲幅冠軍。不過，韓股目前本益比只有9.5倍，不但遠低於美國S&P 500指數的21.8倍，也低於台股的17倍、日股的17.9倍；股價淨值比也只有1.7倍，也是遠低於美股的5.5倍，且低於台股的3.3倍、日股的1.9倍。

以利安資金韓國基金的布局策略來說，目前聚焦三亮點，也就是記憶體供不應求的商機、受惠於自主防衛形成主流的國防主題、受惠於公司治理政策加持的題材。

彭博 南韓

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