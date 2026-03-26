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摩根士丹利新興債團隊：多項訊號顯示新興債持續看好

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年以來，新興市場美元主權債持續強勁走勢，表現優於許多主要債市。國泰投顧指出過去一年、兩年、三年期間的新興市場美元主權債分別交出13.24%、24.62%、36.87%的雙位數報酬

對此，國泰投顧總代理之摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊指出，即使過去三年新興市場美元債已遞交強勁報酬，投資團隊對於2026年新興市場債抱持樂觀態度有四大原因：投資者對非美元資產的強勁需求、新興市場實質收益率持續高於成熟市場、新興市場債指數以外有許多國家提供具吸引力投資機會，以及許多新興市場國家將舉行重大選舉，潛在的結構性變革將迎來隱藏的投資機會。

摩根士丹利新興市場債投資團隊研究指出，儘管3月以來中東地緣政治緊張局勢加劇，許多新興市場債券的「實質殖利率」（名目利率扣除通膨）帶來顯著緩衝，目前新興市場整體實質殖利率處於歷史高位，且比成熟市場高出逾3%，為投資者創造顯著的額外收益機會，與此同時，中東局勢混沌也導致某些新興債券價格出現一定程度錯位，有許多未在新興市場債指數的國家浮現更具吸引力機會。

該投資團隊指出2026年值得關注的選舉包括巴西、哥倫比亞和秘魯的總統選舉，以及匈牙利、以色列等重要國會選舉。值得一提的是，2026年為拉丁美洲重要的選舉年，多場選舉將對該地區產生深遠影響，並決定其未來經濟政策走向。

拉丁美洲地區許多國家主權債擁有潛在的報酬潛力，從全球大宗商品需求、近岸外包趨勢等催化因素，摩根士丹利新興市場債投資團隊尤其重點深入研究即將進行結構性變革國家，並投資布局。

從收益角度來看，拉美地區許多國家殖利率仍高，諸如巴西、墨西哥、阿根廷、委內瑞拉等，同時提供結構性轉變的資本利得報酬潛力，亦具相當吸引力的收益水準。

摩根士丹利新興市場債券基金累積績效。資料來源：Momingstar
摩根士丹利新興市場債券基金累積績效。資料來源：Momingstar

新興市場債於各期間均遞交雙位數報酬。資料來源：Bloomberg
新興市場債於各期間均遞交雙位數報酬。資料來源：Bloomberg

吸引力 報酬 阿根廷

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