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歷年四月到年底 美、日、台、印等主要股指平均漲逾一成

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

近期全球股市飽受中東地緣政治動盪影響而波動劇烈，不過最新消息指出美國有意停火一個月與伊朗談判，市場關注局勢是否將迎轉機。隨著三月份也將進入尾聲，進入四月，倘若中東衝突能有所緩和，料有助市場投資情緒修續。

統計過去十年四月分至年底全球主要股市表現，平均來看全數上漲，當中更有9個主要股指平均漲幅超過一成，以美國Nasdaq指數上漲17.15%表現最佳，其次為印度15.83%、巴西15.56%、日本13.63%、美國S&P500指數13.08%、越南12.99%、台灣12.51%、美國道瓊11.82%以及韓國10.84%。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，雖然地緣政治不確定性為股市帶來干擾，不過現階段來看美國經濟活動仍維持穩健擴張，最新FOMC會議上調今年美國GDP成長率至2.4%，在企業獲利表現上也同樣保有韌性，故基本面與獲利面仍屬健康下，有助支撐美股表現。

在產業方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷指出，受到中東戰火未歇、油價大漲的影響，使得近期日本股市承壓回檔。後市來看，戰事演變仍須觀察，然鑒於過往經驗，川普在考量其政治利益下，尤其今年將迎來期中大選，應不致讓地緣衝突延續太久，不過短期在消息面紊亂下，市場投資情緒料持續受牽動，但中長期日本經濟可望因高市政府積極的刺激政策而加速成長，加上日本企業體質改善，亦有助推升日股評價面，表現仍值留意。類股方面，可關注工業、原物料以及AI相關題材等族群表現。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，短期來看，在中東戰爭的影響下，台股波動難免，然而長期而言，全球AI發展大勢未變，CSP資本支出仍在增加，加上相關應用持續落地下，長期發展明確，需求與訂單透明度仍高，有助於台灣出口表現與經濟增長。產業方面，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展，表現值得保持留意。

日本經濟 美國經濟 地緣政治

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