縱橫華爾街半世紀！戴維斯王朝致富之道 企業「1類」無形價值比試算表資產更重要

小謝爾比坦承，他作為基金經理人會成功，都是因為童年的訓練。戴維斯這個勤儉的工作狂，不只規畫了一個在股市震盪長達半個世紀卻仍能獲利的投資組合，還培養兒子以同樣執著的熱情來繼承這一傳統。

在成年初期，小謝爾比幾乎是他父親的翻版。他就讀羅倫斯威爾中學（戴維斯的母校），畢業於普林斯頓大學（也是戴維斯的母校），在大學校刊工作（戴維斯也曾如此），並娶了豪門千金（跟戴維斯一樣）。

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

小謝爾比跟父親一樣修習歷史，課餘時間學習會計基本知識、資產負債表分析及證券分析入門；小謝爾比跟父親一樣，認為企業領導力這種無形價值，比試算表上的有形資產更為重要。他從來不會只見統計數據之林而不見樹。

小謝爾比跟父親一樣不讀企管碩士學位。戴維斯透過言教和身教讓小謝爾比相信，華爾街最熱門的學位讓每個人都喪失思考力且從眾，而戴維斯正是避開這條路而大獲成功。

別人走這邊，戴維斯便走另一邊；大多數專家青睞債券，戴維斯就購入股票；大家都不買保險類股，他便大舉進場。小謝爾比也展現了相同的獨立性，他跟父親一樣辭去穩定工作（銀行），並開啟了自己的選股事業。

儘管小謝爾比如此亦步亦趨地模仿父親，但戴維斯和小謝爾比的關係卻一點也不親密。小謝爾比回憶說，他那有影響力的父親態度粗暴、疏離冷淡、好勝心強、經常不在家。表面友好的背後，兩人從小謝爾比的青少年到晚年都持續處於對立狀態。

小謝爾比舉了個例子。戴維斯為小謝爾比和黛安娜設立了信託基金，後來又想方設法要撤回黛安娜信託基金裡的錢，因為戴維斯擔心自己投資技術高超，讓女兒財產過多，多到讓他不自在。

戴維斯的好勝心每年都會展露一次，每年，他都會毫不作聲地把年度投資績效統計數字寄給小謝爾比，彷彿在說：「來打敗我啊。」小謝爾比則消極抵抗。戴

維斯在小謝爾比讀大學時寫了幾封說教信給他，但小謝爾比從未回應過；當小謝爾比即將從普林斯頓大學畢業時，戴維斯暗示兒子想聘用他，小謝爾比拒絕了：「他太小氣了，什麼都不肯付。」

當小謝爾比開創自己的資產管理公司時，戴維斯並沒有投資。這兩位同一血脈的天才投資人很少交流思想，也不太讚美對方。直到健康出狀況之前，戴維斯都不曾將他那非凡的投資組合告訴他人。

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)