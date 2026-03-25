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妹妹的卡債銀行要來查封老家？擲筊同意、完成過戶通通沒用…律師：4大重點保住房子

聯合新聞網／ 財經編輯張家麒
針對三妹欠卡債卻害二姐收到銀行調解書要求拿老家還債的繼承爭議，律師蘇家宏提醒，若當初未辦理拋棄繼承而是簽署遺產分割，銀行確實可能出面撤銷。記者潘俊宏
針對三妹欠卡債卻害二姐收到銀行調解書要求拿老家還債的繼承爭議，律師蘇家宏提醒，若當初未辦理拋棄繼承而是簽署遺產分割，銀行確實可能出面撤銷。記者潘俊宏

蘇家宏在影音中分享一則網友來信，探討父親過世後的遺產分配、子女債務，以及銀行是否有權主張撤銷繼承分割等法律問題。

來信者是大女兒，家中共有父母與五名子女，家境不寬裕。父親屬勞工階層，母親長年洗腎需人照顧；大女兒本身健康欠佳無法穩定工作，二女兒是一般上班族，小兒子有中度智能障礙但能協助照顧母親。較令家人困擾的是三女兒與四女兒，其中三女兒因替伴侶借款而背負不少卡債。

父親生前曾口頭表示，不願將房子留給對家庭貢獻較少的三女兒與四女兒，但未立下書面遺囑。父親於民國106年過世後，家人透過擲筊確認父親意願，最後決定將房子過戶給二女兒，當時三女兒與四女兒也簽名配合，房屋順利完成過戶，並由母親、大女兒與小兒子繼續居住。

然而近期因三女兒積欠銀行卡債，銀行寄發調解通知給二女兒，主張三女兒身為繼承人之一，原本對該房屋享有六分之一的繼承權，要求就其應繼分部分來償還債務。

針對家屬疑惑「明明已擲筊同意且完成過戶，為何銀行還能主張無效」，蘇家宏解釋，六名繼承人簽署遺產分割協議讓二女兒單獨取得房產，在法律程序上並無問題。銀行並非單純主張過戶無效，而是認為三女兒原本可取得六分之一房產卻未取得，形同脫產，因此透過法律主張撤銷該分割行為。

蘇家宏強調，這類主張並非銀行單方面說了算，必須透過法院訴訟判斷是否准許撤銷，民眾收到來函不必過度驚慌。他進一步點出本案的「時效問題」，房屋在民國106年完成過戶，至今已過多年，銀行若要主張撤銷，極可能面臨時效已過的狀況。

對於大女兒提問能否依民法第1031條，要求三女兒的丈夫承擔債務以保住房子。蘇家宏澄清，若三女兒是出於自由意志替伴侶借款並交由對方使用，原則上債務仍須由借款人承擔，事後很難向對方追討。他感嘆在感情中仍應守住法律界線，出於自願的借貸行為，外人其實很難介入。

若擔任該家庭的律師，蘇家宏首要建議是「勇敢面對」，不要一聽到法院或銀行就害怕，經濟困難也可尋求法扶律師協助。

他建議家屬應先確認四大重點：

銀行所稱債務是否確實存在

債務是否已逾消滅時效

銀行撤銷遺產分割是否超過時效

銀行此舉是否有權利濫用的疑慮

這些都能作為未來法庭上的攻防爭點。

蘇家宏補充，若當年父親過世三個月內，三女兒有向法院辦理「拋棄繼承」，她就完全不是繼承人，銀行也無從主張權利。但本案家屬辦理的是「遺產分割協議」，三女兒仍具備繼承權，只是同意由二女兒取得房屋，這才給了銀行主張的空間。

即使沒有時效問題，銀行也未必穩贏。蘇家宏指出，法院會審視當初的遺產分割是否具備「對價關係」，例如其他家人長期墊付醫藥費與照顧父母，三女兒放棄房產分配或許等同於免除債務與家務責任，若有此對價關係，便不能直接認定是惡意脫產。

蘇家宏提醒，銀行常先透過調解施壓，多數人容易在壓力下妥協和解。但法律爭議通常有談判空間，面對這類家族繼承與債務爭議，最重要的策略就是釐清事實、尋求專業協助，不必單憑銀行一紙來函就自亂陣腳。

◎感謝 蘇家宏 律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

債務 銀行 父親 房子 遺產

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