妹妹的卡債銀行要來查封老家？擲筊同意、完成過戶通通沒用…律師：4大重點保住房子

蘇家宏在影音中分享一則網友來信，探討父親過世後的遺產分配、子女債務，以及銀行是否有權主張撤銷繼承分割等法律問題。

來信者是大女兒，家中共有父母與五名子女，家境不寬裕。父親屬勞工階層，母親長年洗腎需人照顧；大女兒本身健康欠佳無法穩定工作，二女兒是一般上班族，小兒子有中度智能障礙但能協助照顧母親。較令家人困擾的是三女兒與四女兒，其中三女兒因替伴侶借款而背負不少卡債。

父親生前曾口頭表示，不願將房子留給對家庭貢獻較少的三女兒與四女兒，但未立下書面遺囑。父親於民國106年過世後，家人透過擲筊確認父親意願，最後決定將房子過戶給二女兒，當時三女兒與四女兒也簽名配合，房屋順利完成過戶，並由母親、大女兒與小兒子繼續居住。

然而近期因三女兒積欠銀行卡債，銀行寄發調解通知給二女兒，主張三女兒身為繼承人之一，原本對該房屋享有六分之一的繼承權，要求就其應繼分部分來償還債務。

針對家屬疑惑「明明已擲筊同意且完成過戶，為何銀行還能主張無效」，蘇家宏解釋，六名繼承人簽署遺產分割協議讓二女兒單獨取得房產，在法律程序上並無問題。銀行並非單純主張過戶無效，而是認為三女兒原本可取得六分之一房產卻未取得，形同脫產，因此透過法律主張撤銷該分割行為。

蘇家宏強調，這類主張並非銀行單方面說了算，必須透過法院訴訟判斷是否准許撤銷，民眾收到來函不必過度驚慌。他進一步點出本案的「時效問題」，房屋在民國106年完成過戶，至今已過多年，銀行若要主張撤銷，極可能面臨時效已過的狀況。

對於大女兒提問能否依民法第1031條，要求三女兒的丈夫承擔債務以保住房子。蘇家宏澄清，若三女兒是出於自由意志替伴侶借款並交由對方使用，原則上債務仍須由借款人承擔，事後很難向對方追討。他感嘆在感情中仍應守住法律界線，出於自願的借貸行為，外人其實很難介入。

若擔任該家庭的律師，蘇家宏首要建議是「勇敢面對」，不要一聽到法院或銀行就害怕，經濟困難也可尋求法扶律師協助。

他建議家屬應先確認四大重點：

銀行所稱債務是否確實存在 債務是否已逾消滅時效 銀行撤銷遺產分割是否超過時效 銀行此舉是否有權利濫用的疑慮

這些都能作為未來法庭上的攻防爭點。

蘇家宏補充，若當年父親過世三個月內，三女兒有向法院辦理「拋棄繼承」，她就完全不是繼承人，銀行也無從主張權利。但本案家屬辦理的是「遺產分割協議」，三女兒仍具備繼承權，只是同意由二女兒取得房屋，這才給了銀行主張的空間。

即使沒有時效問題，銀行也未必穩贏。蘇家宏指出，法院會審視當初的遺產分割是否具備「對價關係」，例如其他家人長期墊付醫藥費與照顧父母，三女兒放棄房產分配或許等同於免除債務與家務責任，若有此對價關係，便不能直接認定是惡意脫產。

蘇家宏提醒，銀行常先透過調解施壓，多數人容易在壓力下妥協和解。但法律爭議通常有談判空間，面對這類家族繼承與債務爭議，最重要的策略就是釐清事實、尋求專業協助，不必單憑銀行一紙來函就自亂陣腳。

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