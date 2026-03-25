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CEO太白目遭大老闆冷凍…才華在資本面前不算什麼？菲女狼：可以用錢買來的
才華這件事 在資本面前有時候真的不算什麼
最近看到一個職場案例。
這家公司有很多陳年陋習要改革，因此挖了一位朋友，姑且稱他Peter，來當CEO。
能被找來當CEO，Peter 當然有一定的能力。只不過他的能力大概是A-，但他自以為是A++。
以致於他其實還無法操盤這麼龐大的組織。
再加上個性有點白目，幾次和大老闆意見相左時，總是堅持己見。
公司裡待比較久、比較了解老闆的人，私下都有提點他：不要違背老闆的意思。但他總是說：「身為專業經理人，本來就該做正確的事。」
然後繼續我行我素。
後來，一道迅雷不及掩耳的人事命令，直接把他冷凍起來，不讓他插手重大事件。
大老闆雖然沒有下狠手直接讓他滾蛋，但擺明了用某種形式搧他巴掌。
儘管Peter面子掛不住，但為了生計還是得忍了下來。
沒有人喜歡被忤逆，尤其是創業有成的大老闆。
你認為的才華洋溢，在他眼裡，可能一文不值。
就算有價值，也是可以用錢買來的。
那那那...身為專業經理人，要不要做正確的事？
當然要！
只不過，這件事正不正確，很多時候不是你說了算。
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