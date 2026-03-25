快訊

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 千萬特別獎號「87510041」

聽新聞
0:00 / 0:00

CEO太白目遭大老闆冷凍…才華在資本面前不算什麼？菲女狼：可以用錢買來的

聯合新聞網／ 菲女狼
在資本面前才華往往可以用錢買到，提醒職場人所謂正確的事很多時候並不是自己說了算。示意圖／Ingimage
在資本面前才華往往可以用錢買到，提醒職場人所謂正確的事很多時候並不是自己說了算。示意圖／Ingimage

才華這件事 在資本面前有時候真的不算什麼

最近看到一個職場案例。

這家公司有很多陳年陋習要改革，因此挖了一位朋友，姑且稱他Peter，來當CEO。

能被找來當CEO，Peter 當然有一定的能力。只不過他的能力大概是A-，但他自以為是A++。

以致於他其實還無法操盤這麼龐大的組織。

加上個性有點白目，幾次和大老闆意見相左時，總是堅持己見。

公司裡待比較久、比較了解老闆的人，私下都有提點他：不要違背老闆的意思。但他總是說：「身為專業經理人，本來就該做正確的事。」

然後繼續我行我素。

後來，一道迅雷不及掩耳的人事命令，直接把他冷凍起來，不讓他插手重大事件。

大老闆雖然沒有下狠手直接讓他滾蛋，但擺明了用某種形式搧他巴掌。

儘管Peter面子掛不住，但為了生計還是得忍了下來。

沒有人喜歡被忤逆，尤其是創業有成的大老闆。

你認為的才華洋溢，在他眼裡，可能一文不值。

就算有價值，也是可以用錢買來的。

那那那...身為專業經理人，要不要做正確的事？

當然要！

只不過，這件事正不正確，很多時候不是你說了算。

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

00631L分割成賭局！股民激動喊：下周不是暴賺就是崩盤

別把巴菲特理論套用買大盤！破除擇時迷思…持續買進才是獲利王道

70歲老人寒風擺攤很心酸？竟是身價不凡包租公…菲女狼：瞎操心不如先顧好自己

搞不好那顆子彈會轉彎！菲女狼：學會「讓子彈飛一會」告別莽撞人生

相關新聞

搞不好那顆子彈會轉彎！菲女狼：學會「讓子彈飛一會」告別莽撞人生

多年以前電影《讓子彈飛》成為菲女狼人生的金句良言，提醒她在面對挑戰時要沉住氣。她分享個人經歷，指出急躁反應可能導致不必要的損失，呼籲大家在行動前先觀察情勢再作決策。

CEO太白目遭大老闆冷凍…才華在資本面前不算什麼？菲女狼：可以用錢買來的

近期，一位名為Peter的CEO因為堅持己見而遭大老闆冷凍，顯示出在資本面前，才華有時並不具優勢。大老闆對於專業經理人的想法不以為然，最終以人事命令限制Peter的權限。

麻煩工作全交給AI！自動生成會議紀錄與報告…讓時間效能大翻倍

AI技術持續進步，已能自動生成會議紀錄及高水準報告，並具「深度研究」功能，顯著提高工作效率。這些創新應用使得繁瑣的任務能夠交由AI處理，讓人們能更有效利用時間。

買午餐順便跑郵局！職場神人教你把午休發揮到極致的時間疊加術

職場神人分享午休時間管理妙招，建議提前11:30或1:00用餐，避免餐廳尖峰。將午餐與其他事務結合，提升效率，輕鬆完成郵局、銀行等瑣事。有效運用午休時間，讓工作與生活達到最佳平衡。

為何厲害的老闆都約11點開會？揭密一舉三得的午餐交際術

老闆習慣將會議安排在11點，採用「午餐會議」形式，既能進行工作討論，又可利用用餐時間建立關係，實現一舉三得。透過討論後邀約共進午餐，確保時間效率與信息交流。

生活品質與財力不成正比…巴菲特住76年老房 捨不得拿零錢給朋友打公用電話

有一次巴菲特一位同行的朋友說，她想打一下機場的公用投幣電話…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。