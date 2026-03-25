搞不好那顆子彈會轉彎！菲女狼：學會「讓子彈飛一會」告別莽撞人生

多年以前有一部電影叫《讓子彈飛》。

我第一次聽到這個片名時，腦中第一個反應是：這什麼鬼？

後來，這句原本我認為這什麼鬼的話，卻成為我人生的金句良言。

個性很急、有時候做事稍嫌莽撞的我，很容易沉不住氣，做出過度的反應，因此吃了不少虧。

先別著急，「讓子彈飛一會」變成了我對自己的提醒。

搞不好子彈會轉彎，這件事根本不是衝著你來；你太快出手，反而是自己跑出去接了那一槍。

也有可能，那根本不是子彈，只是煙霧彈。別人只是虛晃一招，你反應過大，反而中了計。

有些事，太快處理反而壞了事，讓子彈飛！

看清楚了動向，再處理還不遲。

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