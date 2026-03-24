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麻煩工作全交給AI！自動生成會議紀錄與報告…讓時間效能大翻倍

聯合新聞網／ 森田幸（森田ゆき）
善用AI代勞繁瑣的職場工作，不僅能透過深度研究功能自動蒐集分析生成報告，更能精準輸出如公家機關等各種指定的專屬文書格式，大幅提升個人時間效能。示意圖／Ingimage
善用AI代勞繁瑣的職場工作，不僅能透過深度研究功能自動蒐集分析生成報告，更能精準輸出如公家機關等各種指定的專屬文書格式，大幅提升個人時間效能。示意圖／Ingimage

麻煩的工作就交給AI

我們幾乎每天都可以聽到、看到企業正在擴大AI投資的消息。AI的進步驚人，其應用的多樣性也在不斷增加中。既然都生活在如此便利的時代，我們就應積極的享受它帶來的好處。

許多人應該都知道，AI已經能用來進行資料查詢、建立簡報基礎架構、撰寫文章草稿等工作。最近甚至也出現了這樣的服務：只要將會議錄音檔上傳到文字轉換的AI服務，就能自動生成會議紀錄。

此外，在圖像、影片資料方面，只要指定風景、背景、出現的人物或動物，甚至是它的材質，AI不僅可忠實的重現，還能讓我們隨心所欲的生成想像中的事物。只要利用這樣的功能，我們就不再需要透過網路搜尋，來尋找腦中構想的素材。

對我來說，AI已是不可或缺、值得信賴的工作夥伴，我經常在需要調查資

料時加以活用。

最近的AI服務中，具備了一種稱為「深度研究（Deep Research）」的功能，可根據指定的內容自動重複搜尋數十次，接著分析、整理蒐集到的結果，最後生成高水準的報告。而且，相較於人工作業，它的速度壓倒性的快。這項功能有各式各樣的用法，例如可以指定只針對文獻、只調查海外資訊等，透過限定來源提升精準度。

大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき）
大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき）

另外，在指示AI撰寫文書時，我們不僅可以指定輸出格式，如用Word做、用Excel 整理、用PowerPoint 呈現、轉成PDF檔，甚至能夠指定配合文件的提交對象，例如「依照東京都的格式」、「按照大阪府的格式，用Word 撰寫文書資料」等。（編按：在日本，無論是中央政府還是地方自治體［如東京都、大阪府］，針對各種申請、報告、請求等公務文件，都會提供官方指定的格式，其排版規定及固定欄位都有所差異）

由於提交給公家機關的文件或資料，往往對格式或形式都有獨特的規定，光是蒐集並掌握正確的資訊，就已經相當耗費心力。如果能將這項工作交給AI代勞，就能節省相當大量的時間。

AI的世界每一天都在進化。就像征服新款遊戲一樣，我們一起駕馭並靈活運用AI，一邊享受這個過程，一邊讓時間效能往上提升！

POINT：麻煩的工作就交給AI代勞。

（本文摘自大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき））

Word Excel 格式 中央政府

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