買午餐順便跑郵局！職場神人教你把午休發揮到極致的時間疊加術

避開午休尖峰時間用餐

在大多數公司或職場，午休時間通常是從中午12點開始。

然而，如果等到12點才外出吃午飯，往往正值餐廳尖峰時段，非常擁擠。

若是想去熱門店家或人氣名店，更是免不了要排隊。難得的休息時光，就這樣在等待中消逝，實在令人懊惱。

如果可以的話，不妨試著將午休時間提前到十一點半，或是11點45分左右吧！只要能在12點前到達餐廳，多數情況下不必排隊就可以進去。萬一錯過了這段空檔，尖峰時段過後的下午1點左右也是個好選擇。

另外，既然都要外出，不妨將午餐和其他小事結合起來，進一步提升時間效能。例如，11點左右先外出到郵局、便利商店、銀行等地方辦事，接著回程順便吃午餐或買外帶，如此一次完成多項任務。當然，選擇在午餐後再去辦事也可以。不過，像銀行之類的服務，在下午1點後的時段都非常擁擠，所以若能在午餐前就處理好，效率絕對更高。 大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき）

如果選擇外帶便當回公司，也可以順便利用這段空檔簡單搜尋需要的資料，更有意義的運用時間。

除工作時間外，在我擔任祕書時期的老闆們，也經常在辦公座位一邊用餐一邊瀏覽資料。順帶一提，老闆們似乎都把30分鐘視為午餐的最低限度，因此當行程緊湊、無法安排完整的午休時，他們就會告訴我「30分鐘就好」（雖然心裡應該是很想悠閒的休息）。當行程比較寬鬆時，他們則會在用餐後去附近的書店逛逛，或是去咖啡店坐坐，大約花1小時來放鬆。

POINT：只要錯開午休尖峰，就能有效率的運用時間。

（本文摘自大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき））