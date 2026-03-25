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如何成為百萬富翁？專家勸年輕人別買樂透、將錢投入「年報酬率10%基金」

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

戴維斯已經不在人世，無法親自提供細節。他在1994年過世，留下了大量的帳面資產，卻幾乎沒有任何文件記錄。

他沒有寫日記，也懶得保存保險業週報。他會將「買入100股安達保險這類的想法潦草寫在舊信封或票根上，以省下買筆記本的錢。這些隨筆也都扔進了垃圾桶。

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》
本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

戴維斯早期投資階段的夥伴和助手也相繼凋零。妻子凱瑟琳同意回顧過去，但這位精神抖擻的九旬老婦人對丈夫的財務操作卻一問三不知。她那個年代的男人皆認為妻子無須知曉公事。

掌握最多戴維斯相關資訊的，就是與之同名的那位基金經理人，也就是我一開始就想寫作的對象。

生於1937年的小謝爾比，成長過程中看著他的父親分析企業，並跟隨他拜訪各家公司執行長，學會根據「72法則」讓財富增長。

如果用這個簡單的公式來看養尊處優的美國開國元勛班傑明．富蘭克林所說的格言，就會有個令人振奮的新詮釋：省1文不只可以賺1文，若乘以複利25次，就可以賺到67萬1,000美元！

買樂透的人都知道，中百萬大獎的機率，比看DNA證據說O．J．辛普森無罪的機率還要小。

如果有個每週花10美元買樂透的年輕人能放棄這種幻想，將這些錢投入一檔年報酬率是10％的一般共同基金（以戴維斯的標準來看算是保守估計），那麼30年後，他一定會成為百萬富翁。

戴維斯傳給兒子的是：對投資標的精挑細選並持有其股份的濃厚熱情（他稱這些公司為「複利機器」）、擁有「最佳複利機器會帶來意外收穫」的堅定信念、排斥非必要花費的心態（何必浪費可拿來投資的錢？）與工作狂傾向。

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)

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