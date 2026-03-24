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為何厲害的老闆都約11點開會？揭密一舉三得的午餐交際術

聯合新聞網／ 森田幸（森田ゆき）
聰明的主管喜歡將會議安排在上午11點或下午4點，順勢銜接午餐或短暫小酌，不僅能無壓力建立交情與蒐集情報，更能精準控管1.5小時的社交效能，達到一舉三得的好處。示意圖／Ingimage
聰明的主管喜歡將會議安排在上午11點或下午4點，順勢銜接午餐或短暫小酌，不僅能無壓力建立交情與蒐集情報，更能精準控管1.5小時的社交效能，達到一舉三得的好處。示意圖／Ingimage

一舉三得的午餐會議

我擔任祕書時，有位老闆習慣將與客戶或公司其他主管的輕鬆會議、討論，安排在上午11點。

起初我覺得很奇怪，為什麼偏偏是上午11點？過了一段時間，這個謎題就解開了。原來，這位老闆會在上午11點先進行30分鐘左右的工作討論，接著就直接和對方一同去吃午餐。這就是所謂的「午餐會議」。在這樣的午餐場合上，老闆會以較為輕鬆的話題了解對方的近況、工作風格，及交換資訊（蒐集情報）。

無論是獨自吃飯，或是跟別人一起用餐，我們都一定會預留午餐時間。既然如此，不如就和想要交流的對象一起吃，同時兼顧用餐和蒐集情報這兩個目的，可說是一舉兩得。若能藉此加深彼此關係，甚至可算是一舉三得。

而且，因為下午必須繼續工作，吃午餐可確保將時間抓在1.5小時左右。

如此一來，雙方也不可能聊得拖泥帶水。這樣想來，你不覺得這是時間效能極佳的做法嗎？

如果想仿效這位老闆的做法，安排加深關係、建立交情的會議，最好將時間設定在上午十點半。經過大約一小時的工作討論後，開口邀請：「如果時間方便，要不要一起吃個午餐？」這樣對方也更容易答應。

如果你事先查好附近的熱門餐廳，再加上一句「我發現一家看起來很好吃的店喔」、「那家店好像是個隱藏餐廳喔」之類的話，就有機會提高對方的興致。

大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき）
大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき）

即使對方因為已經有約而婉拒你，反正你也要吃午餐，所以並不算做白工。

同樣的，你可以在下班前的下午4點左右安排會面，接著邀請對方：「我發現一家不錯的店喔，要不要趁著歡樂時光（譯按：Happy Hour，指優惠時段）小酌一杯？」這也是一種方法

這時候，嚴格遵守邀請時所說的「只小酌一杯」是一大關鍵。只要讓對方了解「這個人真的會只喝一杯就讓我回家」，下次你就可以用同一招來約他。不過，可別因為氣氛太好而喝醉，結果反而忘了最初見面的目的，這一點請務必特別留意。

POINT：善用用餐時間，深化人際關係。

（本文摘自大是文化《節省工時的100種方法》，作者：森田幸（森田ゆき））

老闆 會議 情報 餐廳 工作 職場

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