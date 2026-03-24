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生活品質與財力不成正比…巴菲特住76年老房 捨不得拿零錢給朋友打公用電話

聯合新聞網／ 樂金文化
巴菲特。（美聯社）
巴菲特。（美聯社）

兩人都以吝嗇聞名，生活品質與財力不成正比。戴維斯穿的鞋子破洞，毛衣被蟲咬過，用同一批舊網球打了無數場比賽；巴菲特穿著過時的西裝，拚命省下微不足道的小錢。

據巴菲特傳記作者羅傑．羅溫斯坦所說，有一次巴菲特一位同行的朋友說，她想打一下機場的公用投幣電話（當時通話費率為10美分），已經是千萬富翁的巴菲特從口袋掏出一枚25美分硬幣，但他沒有直接將這枚硬幣交給他焦急的朋友，而是穿過長長的走廊尋找可以換零錢的報攤。

雖然財富來到7位、8位甚至9位數，但兩人仍繼續住在自己購買的樸素老宅中：戴維斯在紐約塔里敦的房子是在1940年代購入；巴菲特則住在內布拉斯加州的奧馬哈，房子是1950年代買的。

在羅溫斯坦所著的巴菲特傳記《巴菲特：資本家的誕生》中寫道，巴菲特的妻子為他們簡樸的家買了價值1萬5,000美元的家具，巴菲特家族的一位友人形容此舉「差點沒把華倫氣死」。

巴菲特說：「你知道這筆金額用20年複利累積下來會是多少嗎？」且當戴維斯不給孫子買1美元的熱狗時，也說過同樣的話。

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》
本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

一跨過億萬富翁的門檻，儉樸的巴菲特便破功了。他買了一架私人飛機，稱之為「站不住腳號」（the Indefensible）；但戴維斯甚至連一架輕型飛機都沒買過。

把巴菲特和戴維斯拿來比較可能有些過頭了。巴菲特是個身價超過200億美元的億萬富翁，是《富比士》富豪排行榜常客；戴維斯的名字雖然多次上榜，但因為位於列表中間，非常不顯眼。

巴菲特的成就備受讚譽；戴維斯幾乎鮮有人知。我反覆思量小謝爾比的建議，只寫他父親的故事，書名可以取《你從未聽過的最佳投資人》或《世上第二偉大選股者的祕密》之類的。

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)

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