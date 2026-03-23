161萬變2.9兆！最長勝投資家族打破富不過三代魔咒 靠堅持買「1類股」

這個計畫一開始是要寫一本關於基金經理人小謝爾比．戴維斯的書。在沒有太多宣傳的情況下，小謝爾比的紐約創投基金讓投資人獲利滿滿：在他擔任經理人的28年期間，價值1萬美元的投資增值到37萬9,000美元，其中有22年表現贏過大盤。

這項紀錄讓他與曾在富達投資操作麥哲倫基金的彼得．林區齊名。我很好奇，他是怎麼做到的？

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

我們在佛羅里達州棕櫚灘市的一家海鮮餐廳共進晚餐。餐廳裡全是白髮蒼蒼、身穿藍色西裝外套的客人。小謝爾比也穿了藍色西裝外套，他體型瘦小、長相年輕、個性風趣謙虛。

他將閒聊的話題從自己身上帶開，轉到惠普最新季報上；他讚賞房利美不論景氣好壞都能持續獲利；他把富國銀行和西北銀行併購案形容得像法式約會般刺激。

我們後來在他位於紐約世貿中心97樓的辦公室又有進一步的對談。小謝爾比坐在會議桌前，詳細補充了一些自己職涯的細節，他的事業鮮為人知，卻輝煌卓越。

他說，對他精明的選股策略影響最大的人，是另一位謝爾比．戴維斯，即他的父親（戴維斯把這件事搞得很混亂，因為他跟美國前總統喬治．布希一樣給兒子取了跟自己一樣的名字，卻沒有加上「小」。

為了在接下來的段落清楚區分兩人，我將父親稱為「戴維斯」，兒子稱為「小謝爾比」）。「他老人家比我更會投資，他靠保險類股把5萬美元（約新台幣161萬）變成9億美元（約新台幣2.9兆）。」小謝爾比說，並推薦他父親本身就是個值得寫成書的有趣主題。

9億美元著實相當驚人。小謝爾比繼續說，戴維斯當過自由撰稿人、共和黨競選顧問、紐約州保險部門公務員。1947年，38歲的戴維斯，沒有企管碩士學位，也沒有正規的經濟學訓練，卻辭去工作，全職探索保險業投資標的。朋友和親戚都心存懷疑，那個時代還沒有「中年危機」這個詞，不然他們可能會懷疑戴維斯是不是有中年危機。

在接下來的45年半裡，戴維斯巧妙操作投資組合，累積成華爾街的大筆財富。他基本上就是在經歷繁榮與蕭條、咆勃爵士樂、披頭族與披頭四時代後，仍堅守保險類股。

當美國保險公司的股票太貴時，他就去買日本的保險類股。 1960年代，他在日本的投資就如被鞭炮驚嚇的鴉群般一飛衝天。1994年他去世前，他最初投入的資金已經翻了1萬8,000 倍。

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)